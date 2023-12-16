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İzmir Narlıdere'ye 5 yılda 5'inci anaokulu

GÜNDEM 16.12.2023, 09:49
İzmir Narlıdere'ye 5 yılda 5'inci anaokulu

İzmir Narlıdere Belediyesi, Nar Çiçekleri Anaokulları’nın Yaşar Kemal, Narlı ve Çatalkaya şubelerine yenilerine eklemeye hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - Yeni yıl ile birlikte öğrenci alımına başlayacak Ilıca Şubesi ve Mart 2024’te hizmete girecek Çamtepe Şubesi ile Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in sözünü verdiği ‘5 yılda 5 anaokulu sözü’ gerçeğe dönüşmüş olacak. Başkan Engin, “Sözümü tutuyoruz, çok yakında Ilıca ve Çamtepe şubelerimizle 4’üncü ve 5’inci anaokulumuzu Narlıdere’mize kazandırıyoruz” diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi’nin 2019 yılında Başkan Ali Engin’in göreve gelmesiyle hayata geçirdiği Nar Çiçekleri Anaokulları’nın 4’üncü ve 5’inci şubesi için artık gün sayılıyor. Nar Çiçekleri Anaokulları’nın sırasıyla Yaşar Kemal, Narlı, Çatalkaya şubeleri hizmete alan Narlıdere Belediyesi, yeni yıl ile birlikte Ilıca Şubesi’nde de öğrenci alımına başlayacak. 2024 yılı Mart ayında hizmete girecek olan Çamtepe Şubesi ile birlikte Başkan Ali Engin’in sözünü verdiği ‘5 yılda 5 anaokolu’ vaadi gerçekleşmiş olacak. Belediyenin ‘çocuklar okula, anneler işe’ parolasıyla başlattığı proje ile Nar Çiçekleri Anaokulları’nda öğrenci kontenjanı 400’e ulaşacak.

EŞİT VE ADİL EĞİTİM

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla hayata geçirdikleri Nar Çiçekleri Anaokulları ile çocukları nitelikli eğitimle buluşturduklarını söyleyen Başkan Engin,  “Göreve geldiğimizde vatandaşlarımıza ‘5 yılda 5 anaokulu’ sözümüz vardı. Sözümü tutuyoruz, Ilıca ve Çamtepe şubelerimizle 4’üncü ve 5’inci anaokulumuzu Narlıdere’mize kazandırıyoruz” dedi.

Ailelerin çocukları için eğitim standardı endişesi yaşamayı istemediklerini kaydeden Başkan Engin, “Narlıdere Belediyesi olarak Nar Çiçekleri Anaokullarımızla eşitsizlikleri ortadan kaldırıyor, çocuklarımızı eşit ve adil eğitimle buluşturuyoruz. Uzmanlara göre çocuklar fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini ve dil becerilerinin büyük bir bölümünü okul öncesi dönemde tamamlıyor. Bu süreçte yapılacak yanlışlar çocukların tüm yaşamını olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Bu sebeple biz geleceğimizin teminatı çocuklarımızın doğru ve nitelikli eğitimle buluşması için çok hassas davranıyoruz. Ayrıca Nar Çiçekleri Anaokullarımızla annelerimizin ekonomik ve sosyal hayata katılımını da desteklemiş oluyoruz” diye konuştu.

ILICA ŞUBESİ TAMAM

Nar Çiçekleri Anaokulları’nın 4’üncüsü olacak Ilıca Şubesi’nin yapımı tamamlandı. Artık son hazırlıkların gerçekleştirildiği anaokulunda yaklaşık 85 öğrenci eğitim görecek. Yeni yıl ile birlikte faaliyete başlayacak Nar Çiçekleri Anaokulları Ilıca Şubesi; tek katlı yapısı ve oyun alanları ile çocukların güven içerisinde eğitimlerini sürdüreceği bir eğitim yuvası olacak. Anaokulunun yanında açılacak kafeterya ile de bölgede ihtiyaç duyulan dinlenme alanı eksikliği de giderilecek.

ÇAMTEPE ŞUBESİ 2024 MART’TA

Narlıdere Belediyesi, Nar Çiçekleri Anaokulları’nın 5’inci şubesini ise 2024 Mart ayında Çamtepe Mahallesi Orhan Veli Sokak’ta açacak. Modern yapısı ile dikkat çekecek Çamtepe Şubesi’nin devreye girmesiyle Nar Çiçekleri Anaokulları’nda okuyan öğrenci sayısı 400’e ulaşacak. 

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