İzmir Narlıdere engelleri aşıyor

İzmir'in Narlıdere Belediyesi’nin bünyesinde faaliyet gösteren ‘Engelli Merkezi’nde her ay 500 engelli birey ve ailelerine hizmet veriyor. Çeşitli kurs ve etkinlikler ile engelli bireyler, yaşamın içerisinde aktif rol oynuyor. İlçedeki engelli tüm bireylerin hayatına olumlu yönde dokunmak istediklerini belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıdere’de engelleri kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Narlıdere Belediyesi, Asım Bezirci Parkı’nın içinde bulunan Engelli Merkezi, her ay 500 engelli birey ve ailelerine hizmet veriyor. Yıl boyu devam eden ancak yaz döneminde ara verilen ve eylül ayı itibariyle yeniden başlayacak olan resim, dans, yoga kurslarının yanı sıra engelli ailelerine de haftanın 1 günü danışmanlık ve çeşitli eğitimler veriyor.

DANIŞMANLIK HİZMETİ

Asım Bezirci Parkı içinde bulunan Narlıdere Belediyesi engelli merkezi her çarşamba gerçekleştirilen ‘İletişim Günü’ kapsamında 10.00-13.00 saatleri arasında engelli bireylerin ailelerine danışmanlık, stres yönetimi, diksiyon eğitimi ve bilgilendirmelerde bulunuyor.

‘ENGELLERİ KALDIRIYORUZ’

İlçedeki tüm engelli bireylerin hayatlarına olumlu yönde dokunmak istediklerini belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıdere’de engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çeşitli projeleri üreterek hayata geçiriyoruz. Bu projelerimizle engelli bireylerin hayatın içerisinde aktif rol almasını sağlıyoruz. Engelli merkezimizde de engelli bireylerimize ve ailelerine de hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.