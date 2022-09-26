İzmir Narlıdere e-Devlet'te hizmet sayısını yükseltti

İzmir'de Narlıdere Belediyesi, e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu hizmet sayısını 16’ya yükseltti.İZMİR (İGFA) - Erişilebilirlik uygulamalarına her geçen gün yenilerini ekleyen Narlıdere Belediyesi’nin sunduğu hizmetlere e-Devlet Kapısı üzerinden de kolaylıkla ulaşılabiliyor.

e-Devlet’te 16 farklı hizmet modülü bulunan Narlıdere Belediyesi, sunduğu hizmet sayısıyla bu alanda İzmir’deki ilçe belediyeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Vatandaşlara elektronik ortamda hızlı, güvenli ve etkin şekilde hizmet veren Narlıdere Belediyesi, e-Devlet Kapısı’ndaki hizmetleriyle de takdir topluyor.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini halkın yararına kullanmak için birçok çalışmaya imza attıklarını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Belediye olarak her alanda erişilebilirliğe önem veriyoruz. Bu kapsamda bilgiye ve bilgi teknolojilerine erişimi de kolaylaştırıyoruz. Hemşehri memnuniyetini sağlamak için e-belediyecilik uygulamalarımızı sürekli güncelliyoruz. E-Devlet Kapısı üzerinden verdiğimiz hizmet sayısını her geçen gün artırmamız da bu konuya verdiğimiz önemi gösteriyor. Vatandaşlarımız, zamandan ve mekândan tasarruf ederek belediyeye gelmeden 7 gün 24 saat sunduğumuz hizmetlere erişim sağlayabiliyor. Dijital dönüşümü önceleyen uygulamalarımızla ve hemşehri odaklı çalışmalarımızla e-belediyecilik hizmetlerimize yenilerini eklemeye, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ULAŞILAN HİZMETLER

Narlıdere Belediyesi’nin e-Devlet Kapısı’ndan rahatlıkla ulaşılabiliyor. e-Devlet’te Narlıdere Belediyesi’ne ilişkin toplamda 16 modül bulunuyor.

Beyan başvuruları kısmından Emlak Vergisi Bildirimi yapılabiliyor. Genel Hizmetler bölümünden ise, Arsa Metrekare Birim Değeri Sorgulama, Barkodlu Belge Doğrulama, e-Makbuz Sorgulama, Encümen Gündem Sorgulama, Encümen Kararı Sorgulama, Meclis Gündem Sorgulama, Meclis Kararı Sorgulama ve Nikâh Salonu Durum Sorgulama hizmetlerinden yararlanılabiliyor. Gerçek Kişiye Özgü Hizmetler Bölümü’nde ise Beyan Bilgileri Sorgulama, Borç Sorgulama, e-Bordro Sorgulama, Sicil Bilgileri Sorgulama, Tahakkuk Bilgileri Sorgulama ve Tahsilat Bilgileri Sorgulama bölümlerine erişilebiliyor.