İzmir Narlıdere'de 'Toprak Ana' hazırlığı

Narlıdere, Toprak Ana Günü'nü bereketin simgesi nar ve aşure ile kutlayacak. 10 Aralık Pazar günü saat 13.00’te Tarihi Yukarıköy’de gerçekleştirilecek etkinlikte bereketin simgesi nar ve aşure ikramı da yapılacak.İZMİR (İGFA) - Narlıdere, Slow Food üyeleri tarafından her sene dünya çapında kutlanan Toprak Ana (Terra Madre) Günü’ne ev sahipliği yapacak.

Narlıdere Belediyesi ve Slow Food Narlıdere Birliği’nin katkılarıyla 10 Aralık Pazar Günü saat 13.00’te Tarihi Yukarıköy’de gerçekleştirilecek etkinlikte, bolluk-bereketin simgesi nar ve aşure ikramı yapılacak.

Geleneksel yemek kültürünün korunmasına ve yerel kalkınmanın önemine dikkat çekilecek etkinlik, Narlıdere’nin tanıtımına da katkı sağlayacak.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, dâhil oldukları Slow Food hareketini ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı açısından çok önemsediklerini ifade ederek, ülkenin lezzet durakları arasındaki yerini alacaklarını belirtti. Yerel yönetim olarak ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Engin, "Slow Food Narlıdere işbirliği ile gerçekleştireceğimiz Toprak Ana Günü etkinliğini de ilçemizin lezzetlerini ve güzelliklerini tanıtmak için çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızı iyi, temiz ve adil gıda ile buluşturmak için farkındalık yaratıyoruz. Yurttaşlarımızı 10 Aralık Pazar günü Tarihi Yukarıköy’de gerçekleştireceğimiz Toprak Ana Günü etkinliğine bekliyoruz” diye konuştu.