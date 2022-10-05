İzmir Narlıdere'de fırınlara şafak denetimi
İzmir'de Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçedeki fırın, unlu gıda imalathanelerinde denetim gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Narlıdere ilçesinde sabaha karşı yapılan fırın denetimlerinde hijyen, gramaj ve fiyat kontrolleri yapılırken, bölgede hizmet veren fırınlarda halk sağlığını etkileyecek ciddi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay’ın da katılımıyla sabaha karşı gerçekleştirilen denetimlerde hijyen, gramaj ve fiyat kontrolü yapıldı. Denetimlerde, İzmir’de 210 gramı 4 TL’den satılan ekmekler tartılarak gramajları tespit edildi, detaylı temizlik kontrolleri yapıldı.
İşletmelerin sulu baca filtre sistemlerini ve yangın söndürme ekipmanlarını da inceleyen ekipler, kriterleri sağlayamayanlara uyarılarda bulundu ve cezai işlem uyguladı. Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince titizlikle yapılan denetimlerde, ilçede fırın ve unlu mamüller hizmeti veren işletmelerin genel durumunun iyi olduğu ve koyulan kriterlere uydukları tespit edildi.
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