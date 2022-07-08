İzmir Narlıdere Belediyesi 'üzülerek' açıkladı!..

İzmir'in Narlıdere ilçesinde toplu iş sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığı açıklayan Narlıdere Belediyesi, istişare sonucunda sözleşmeyi masada bitirmeye hazır olduklarını yineledi.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, toplu iş sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığı bildirildi.

İşçi sendikasının 13 Temmuz sabahından itibaren grev uygulamasına başlayacaklarının belirtildiği açıklamada, "Belediye hizmetlerinde oluşabilecek kesinti ve aksaklıklar için halkımızın hoşgörü ve anlayışına sığınıyor, tedbirli davranılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Narlıdere Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, hali hazırda aylık en düşük işçi maaşı net: 6 bin 674 TL, ortalama işçi maaşının net 7 bin 23 TL, en yüksek işçi maaşının ise net 8 bin 301 TL olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Mart ayından bu yana sürdürdüğümüz toplu sözleşme sürecinin sonunda Belediyemiz’in tüm imkanları işçimizin lehine zorlanarak aylık en düşük işçi maaşı net 9 bin 857 TL, ortalama işçi maaşı net 10 bin 332 TL, en yüksek işçi maaşı net 12 bin 70 TL olacak şekilde teklif sunulmuştur. Buna yıllık ikramiye ve yan haklar da dahil edildiğinde en düşük işçi maaşı aylık net 12 bin 566 TL olmaktadır. Ancak belediyemide örgütlü işçi sendikamız yüzde 115'i aşan oranda zam teklifinde ısrarcı olduğundan üzülerek belirtmek isteriz ki toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır" denildi.

GELİRLERDE YÜZDE 50 ARTIŞ YOKKEN YÜZDE 115 İMKANSIZ!

"Belediye gelirlerinde yüzde 50 oranında dahi artış olmamışken yüzde 115 oranında ücret artışı gerçekleştirip düzenli maaş ödemesini sürdürebilme imkânımız bulunmamaktadır" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Bu nedenle işçi sendikasının aldığı karar doğrultusunda 13 Temmuz sabahından itibaren grev uygulaması başlayacaktır. Belediye hizmetlerinde oluşabilecek kesinti ve aksaklıklar için halkımızın hoşgörü ve anlayışına sığınıyor, tedbirli davranılmasını talep ediyoruz. Belediyemizin tüm koşullarını zorlayarak verebildiği en yüksek zam oranının bu olduğunu da değerli işçilerimizin bilgisine sunuyor, yetkili sendikamızla yapacakları istişare sonucunda sözleşmeyi masada bitirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz. Sendikamızla bugüne kadar demokratik bir ortamda devam eden toplu sözleşme görüşmelerimizi, Narlıdere halkımıza ve çalışanlarımıza grev olumsuzluğunu yaşatmadan karşılıklı hoşgörü ve anlayış içerisinde sonuçlandıracağımıza olan inancımızla herkesin bayramını kutluyoruz" görüşlerine yer verildi.