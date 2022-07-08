Son Dakika

İzmir Narlıdere Belediyesi 'üzülerek' açıkladı!..

GÜNDEM 08.07.2022, 13:49
İzmir Narlıdere Belediyesi 'üzülerek' açıkladı!..

İzmir'in Narlıdere ilçesinde toplu iş sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığı açıklayan Narlıdere Belediyesi, istişare sonucunda sözleşmeyi masada bitirmeye hazır olduklarını yineledi.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, toplu iş sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığı bildirildi.

İşçi sendikasının 13 Temmuz sabahından itibaren grev uygulamasına başlayacaklarının belirtildiği açıklamada, "Belediye hizmetlerinde oluşabilecek kesinti ve aksaklıklar için halkımızın hoşgörü ve anlayışına sığınıyor, tedbirli davranılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Narlıdere Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, hali hazırda aylık en düşük işçi maaşı net: 6 bin 674 TL, ortalama işçi maaşının net 7 bin 23 TL, en yüksek işçi maaşının ise net 8 bin 301 TL olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Mart ayından bu yana sürdürdüğümüz toplu sözleşme sürecinin sonunda Belediyemiz’in tüm imkanları işçimizin lehine zorlanarak aylık en düşük işçi maaşı net 9 bin 857 TL, ortalama işçi maaşı net 10 bin 332 TL, en yüksek işçi maaşı net 12 bin 70 TL olacak şekilde teklif sunulmuştur. Buna yıllık ikramiye ve yan haklar da dahil edildiğinde en düşük işçi maaşı aylık net 12 bin 566 TL olmaktadır. Ancak belediyemide örgütlü işçi sendikamız yüzde 115'i aşan oranda zam teklifinde ısrarcı olduğundan üzülerek belirtmek isteriz ki toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır" denildi.

GELİRLERDE YÜZDE 50 ARTIŞ YOKKEN YÜZDE 115 İMKANSIZ!

"Belediye gelirlerinde yüzde 50 oranında dahi artış olmamışken yüzde 115 oranında ücret artışı gerçekleştirip düzenli maaş ödemesini sürdürebilme imkânımız bulunmamaktadır" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Bu nedenle işçi sendikasının aldığı karar doğrultusunda 13 Temmuz sabahından itibaren grev uygulaması başlayacaktır. Belediye hizmetlerinde oluşabilecek kesinti ve aksaklıklar için halkımızın hoşgörü ve anlayışına sığınıyor, tedbirli davranılmasını talep ediyoruz. Belediyemizin tüm koşullarını zorlayarak verebildiği en yüksek zam oranının bu olduğunu da değerli işçilerimizin bilgisine sunuyor, yetkili sendikamızla yapacakları istişare sonucunda sözleşmeyi masada bitirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz. Sendikamızla bugüne kadar demokratik bir ortamda devam eden toplu sözleşme görüşmelerimizi, Narlıdere halkımıza ve çalışanlarımıza grev olumsuzluğunu yaşatmadan karşılıklı hoşgörü ve anlayış içerisinde sonuçlandıracağımıza olan inancımızla herkesin bayramını kutluyoruz" görüşlerine yer verildi.

Yorumlar (0)
27
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Temmuz 2022
İmsak 03:35
Güneş 05:33
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:46
Yatsı 22:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31