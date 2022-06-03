İzmir-Midilli turunun biletleri satışa çıktı

İzmir’den Midilli’ye, yaz boyunca hafta sonları yapılacak ve ilk seferine 17 Haziran'da başlayacak gemi seferlerinin biletleri satışa çıktı.İZMİR (İGFA) - İzmir’den Midilli’ye, yaz boyunca hafta sonları yapılacak gemi seferleri 17 Haziran’da başlıyor.

İlk seferin biletleri bilet.izdeniz.com.tr adresinden online olarak alınabilir. Ayrıca 9 Haziran Perşembe gününden itibaren İzmir Limanı’ndaki İZDENİZ satış ofisinde de bilet satışı başlayacak.

Yaz boyunca her hafta cuma günleri 09.30’da İzmir Alsancak Limanı’ndan kalkacak 404 yolcu kapasiteli İhsan Alyanak yolcu gemisi, yaklaşık 2 saat 45 dakikalık seferle Midilli’ye varacak.

Gemi, pazar günleri saat 17.30’da da Midilli’den İzmir’e hareket edecek.