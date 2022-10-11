İzmir Köykoop'lu süt üreticilerinden Ankara’ya çağrı

İzmir Köykoop Birliği'nden süt üreticileri Ankara’ya "Arttırmayın sübvanse edin!" çağrısında bulundu.İZMİR (İGFA) - Köy Koop İzmir Birliği çatısı altındaki kooperatiflerin temsilcileri artan gıda enflasyonuyla beraber yükselen maliyetine rağmen sütün litresinin 7,50 lirada kalması sonrasında Ödemiş’te basın açıklaması yaptı.

Demircili Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ndeki buluşmada çatısı altındaki 44 kooperatifle günlük 1 milyon litre süt üreten Köy Koop’un İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer konuştu ve hükümet yetkililerine seslendi.

Köy Koop İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer, süt maliyetlerinin artması fakat fiyatının sürekli yerinde sayması sonrasında, Türkiye’deki enflasyon Mayıs-Ekim ayında neredeyse yüzde 14 artmış. 1 litre süt fiyatında hiçbir artış olmadığını söyledi.

"ARTTIRMAYIN! 7.50’de kalsın" çağrısında bulunan Başkan Soyer, "Ama dünyanın bütün demokratik ülkelerinde, tarımını öncelemiş, tarımına değer veren ülkelerde olduğu gibi aradaki 3 lirayı devlet sübvanse etsin.Başka çaresi yok” dedi.

İzmir’de sergilenen ve Türkiye’ye örnek olan kooperatifçiliğin önemine dikkat çeken Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş de, üreticilerle vatandaşların destek verdiği açıklamada merkezi yönetime sübvanse çağrısı yapıldı.

Köy Koop İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer, “Kabul etmiyoruz. Üreten, sabah akşam 7 gün 24 saat bilfiil tarlada, hayvanın başında olan cefakar çiftçimizin feryadını, serzenişini görmeyen, çiftçimizi, köylümüzü ezdiren, konusunda uzman bilim insanlarının bu hesapların böyle olmamasının gerektiğini üstüne basa basa yanlış tarım politikası izlediğini belirten açıklamalarını dinlemeyen, özellikle Ulusal Süt Konseyi ve Gıda Komitesi’nin belirleyemediği süt fiyatı yüzünden kesilen damızlık ineklerin telafisinin en az 3 senede olacağını bilmeyen, yem, akaryakıt, elektrik, gübre gibi girdileri baskılamayıp enflasyonla mücadele adı altında çiftçinin ürettiği malları özellikle süt fiyatını Gıda Komitesi ve Ulusal Süt Konseyi kanalıyla baskılayan 6 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Gıda Komitesi tarafından yapılan basın açıklamasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Yükselen enflasyon koşullarında artan girdi maliyetleriyle süt fiyatı 10 lira 50 kuruştan az olamaz” diye konuştu.