İzmir Kemeraltı’nın UNESCO adaylığına tam destek

İzmir’deki kent yöneticilerinin son dönemde Kemearlatı’nın UNESCO adaylığına ilişkin yaptıkları çalışmaları yakından izlediklerini kaydeden Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, hedefin yakalanabilmesi için kentin tüm kesimleri el birliği ile çalışılması gerektiğini kaydederek, "Biz her zaman olduğu gibi yine elimizi taşın altına sokmaya varız" dedi.İZMİR (İGFA) - EGEV Başkanlar Kurulu’nun ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in açıklamalarını memnuniyetle karışladıklarını belirten Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, bu konunun partiler üstü, kentin ortak çıkarını gözeten bir mesele olduğunu belirterek, "Bugüne kadar yerel yönetimlerin ve Büyükşehir Belediyesi’nin tutumlarını eleştirdiğimiz de oldu. Ancak Tunç Soyer’in Kemeraltı’na ilişkin 2024 hedefi bizleri sevindirdi ve umutlandırdı. Bu kent hepimizin. Turizm değerlerini iyi kullanıp kentimizi birkaç üst basamağa omuz omuza taşıyalım.İzmir Tarihi Liman Kenti UNESCO Dünya mirası adaylık yolunda, şehrimiz için hayati önem taşıyan bu hedefe ulaşmak, dönüşümün önünü açmak için Destination İzmir ve SKAL turizm örgütleri olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu.

UNESCO dünya mirasının tescillenmesi halinde İzmir merkezine gelen turist sayısını önemli ölçüde artacağına dikkat çeken Bülent Tercan, bu önemli hedefe hazırlanırken bazı tedbirleri de süreç boyunca hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Artan turist sayısını Kemeraltı yakın çevresinde konaklatabilmemiz için otel sayısını arttırmamız da gerekecek" diyen Tercan, "Kemeraltının merkezini odak noktası kabul edip en az 3 kilometre yarıçapındaki dokuyu UNESCO ruhuna ve ihtiyaçlarına uygun hale getirmeliyiz. Burada bulunan başta kamu kurumları, bankalar ve meslek kuruluşları binalarının otele dönüştürülmesi önemli, bu konuda çalışmalar yapılmalı. Bu konuda özellikle Kordon, Pasaport ,Çankaya bölgelerindeki binalar ele alınmalı. Kemeraltına yürüme mesafesindeki bu bölgede, en az 4.000 yatak ilave konaklama kapasitesi oluşturmamız gerekli. Neticede Kemeraltı UNESCO ile taçlanınca,şehre maddi manevi çok büyük kazançları beraberinde getirecek, ve merkezdeki turist sayısını karşılayabilecek yatak kapasitesi ihtiyacı doğacaktır" diye konuştu.