İzmir Karabağlar’da geleneksel kortej coşkusu

İzmir Karabağlar Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü geleneksel kortej yürüyüşü ve binlerce kişinin katıldığı Sevcan Orhan Konseri'yle kutladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar Belediyesi’nce geleneksel olarak oluşturulan kortej, bu yıl yürüyüşüne Yeşilyurt Kavaklıpınar Camii önünden başladı. Karabağlar’daki amatör kulüplerde spor yapan gençlerin metrelerce uzunluktaki Atatürk posteri ve Türk bayrağını taşıdıkları yürüyüşte, bando eşliğinde marşlar söylendi. Kortejde yer alan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş, evlerinde ve işyerlerindekileri coşkuyla selamladı. Onlarda yürüyüşçülere alkışlarla karşılık verdi. Karafatma Parkı’nda sona eren yürüyüş öncesi vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı.

Daha sonra Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Sevcan Orhan, parkı dolduran binlerce kişiyle buluştu. Orhan, Türk Halk Müziği’nin yanı sıra farklı türdeki bilinen eserleri, seyircilerle birlikte seslendi. Başkan Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar ve tüm katılımcılar bu coşkuya ortak oldu.

Gecede 9 Eylül’ün anlamı üzerine kısa bir konuşma yapan Başkan Selvitopu, 101. yıla ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Güzel bir İzmir akşamında 9 Eylül’e ‘merhaba’ derken, güzel ülkemizin de kurtuluşunu kutluyoruz. Hasan Tahsin’in ilk kurşunuyla başlayan ve 9 Eylül 1922’de Türk Ordularının İzmir’e girişiyle sonlanan bu mücadele çok önemli ve anlamlıdır. Bunu asla unutmamalı ve unutturmamalıyız” dedi.

İzmir’in Kurtuluşu’nun ardından kente gelen Mustafa Kemal Atatürk’ün ayağına serilen Yunan Bayrağını yerden kaldırmasına da değinen Başkan Selvitopu, “Atatürk o kadar yüce bir liderdir ki, bir ulusun simgesine saygı gösterilmesi gerektiğini her zaman bilmiştir. Çünkü Mustafa Kemal’de yurt, vatan, insan sevgisi her şeyden öncedir. Bunu çok iyi anlamak zorundayız. Bu duygularla Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Onları rahmet ve minnetle anıyorum. 9 Eylül bayramımız kutlu olsun. Daha nice 9 Eylüllerde buluşmak üzere” diye konuştu.

Başkan Selvitopu konserin sonunda Orhan’a ve orkestra üyelerine doğa dostu fidan dikim sertifikası sunarak teşekkür etti.