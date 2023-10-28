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İzmir Karabağlar'ın yeni meydanında çelenkler sunuldu

GÜNDEM 28.10.2023, 15:11
İzmir Karabağlar'ın yeni meydanında çelenkler sunuldu

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki yeni meydanında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla çelenkler sunuldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar,'da Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılı resmi kutlamaları, “100. Yıl Uğur Mumcu Parkı” Atatürk Büstü ve rölyeflerinin önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.  Törene Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Garnizon Komutanı Personel Albay Levent Karamalak, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selviyopu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil yoplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı‘yla sona erdi.
Tören sonunda Kaymakam Cemil Özgür Öneği ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Karabağlar Belediyesi tarafından yenilenen “100. Yıl Uğur Mumcu Parkı”nı birlikte dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Günün anısına fotoğraf çektirdiler.

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