İzmir Karabağlar'dan Kılıçdaroğlu'na 'Kavacık' daveti

İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret ederek, bu haftasonu gerçekleştirilecek Kavacık Üzüm Festivali’ne davet etti.İZMİR (İGFA) - CHP Genel Başkan KemalKılıçdaroğlu’na Karabağlar Belediyesi’nin Coğrafi İşaret Belgesi aldığı Kavacık Üzümü’nden ve bu üzümle yapılan ürünlerden armağan eden Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kırsal kalkınmayı desteklemek için çalıştıklarını söyledi.

Geleneksel hale gelen Kavacık Üzüm Festivali’nin her yıl binlerce kişiyi ağırladığını vurgulayan Başkan Selvitopu, 17-18 Eylül’de gerçekleştirilecek festival öncesi köy meydanını da baştan sona yenilediklerini belirterek, yenilenen meydanın ve meydana bakan binalardaki cephe iyileştirmelerin açılışını festival sırasında yapacaklarını vurguladı.

Kılıçdaroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, festivalin başarılı geçmesini diledi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, üzüm çekirdeği başta olmak üzere Kavacık Kadın Kooperatifi üyelerinin Kavacık Üzümü’yle ürettikleri ürünleri dikkatli şekilde inceledi.

Başkan Selvitopu ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Onursal Adıgüzel ve Bülent Kuşoğlu’nu da ayrı ayrı ziyaret ederek, festivale davet etti.