İzmir Karabağlar'dan 'kalite' adımı

İzmir'in Karabağlar Belediyesi, bu kapsamda Toplam Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi'ni de (ISO 9001) aldı.İZMİR (İGFA) - Belge teslim töreninde konuşan İzmir'in Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kurumsallaşma çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayarak, “Sadece belge almakla olmuyor. Süreç içinde gerekli çalışma ve takipleri de yaparak hizmetlerimizin kalitesini yükselteceğiz” dedi.

Karabağlar Belediyesi Başkanlık Makamı'ndaki törene, başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve ISO 9001 sürecini yürüten şirket temsilcileri katıldı. Başkan Selvitopu burada yaptığı konuşmada, Karabağlar Belediyesi'nin genç bir yerel yönetim olduğunu hatırlatarak, “Henüz 14 yıllık bir belediyeyiz. Buna karşın kurumsallaşma anlamında önemli bir yol aldık. Göreve geldiğimiz ilk yıldan beri Toplam Kalite Yönetimi Sistemi aklımızdaydı. Bunun için öncelikle gerekli altyapının oluşturulmasına ağırlık verdik. ISO 9001 Belgesi çok önemli. Sonuçta belediyeler bir hizmet kurumu. Hizmetin kalitesi ne kadar yükselirse, vatandaşlarımızın memnuniyeti de o derece artar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreci ben de yakından takip edeceğim” diye konuştu.

Zaman ve kırtasiyeden tasarruf sağlayacak dijitalleşme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam ettiğini belirten Başkan Selvitopu, “Karabağlar Belediyesi, çağın gereklerine uygun şekilde hizmet vermek için çalışıyor. Zaten ISO 9001 süreci de, Kurumsal Dijital Arşiv çalışmamızla birlikte yürüyor. Dijitalleşme anlamında bugün birçok hizmeti online olarak sunan Karabağlar Belediyesi, gelecek yıllarda çok daha iyi noktalarda olacak” dedi.

Selvitopu'na ISO 9001 Toplam Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi'ni teslim eden İNFO Grup Genel Müdürü ve İç Denetçi Şule Şenol da, Karabağlar Belediyesi'nin yaklaşık 8 aylık bir hazırlıktan sonra bu belgeyi almaya hak kazandığını bildirdi.