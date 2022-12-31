İzmir Karabağlar'dan erken kutlama

İzmir'in Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meclis üyeleri ve belediye çalışanları, yeni yılı Muzaffer İzgü Salonu'nda karşıladı.İZMİR (İGFA) - Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'ün toplumumuza huzur, mutluluk ve başarı getirmesini dileyen İzmir'in Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Bugün istikrarlı bir yapıya kavuşmuş ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir belediye olarak, 500 bin insanımıza eşit ve nitelikli hizmete verme çabasını sürdüreceğiz. Emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin kurumsal bakış açısını, bütçe dengesini koruyarak Türkiye'ye örnek oluşturacak hizmetleri yapmaya devam edeceğini belirten Başkan Selvitopu, “Bu istikrarlı yapıdan, açtığımız kültür-sanat merkezleri, semt merkezlerinden rahatsız olanlar var. Biz bunları kendimiz için değil halkımız için açıyoruz. Karalamalar hiçbir şekilde bizi yolumuzdan yıldıramaz” diye konuştu.