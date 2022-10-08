İzmir Karabağlar'da sokaktaki canlar için sergi

İzmir'in Karabağlar Kent Konseyi Ekolojik Denge ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu’nun, geliri sokak hayvanları için kullanılacak “Sokaktaki Canlarımız” adlı kermesi, Poligon’daki Barış Selçuk Parkı’nda törenle açıldı.İZMİR (İGFA) - Törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, Çalışma Grubu Lideri Fatma Şişmek ve grup üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda hayvansever vatandaş katıldı.

Kermesin açılışında konuşan Bakan Selvitopu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde özel bir tören yaptıklarını ve çocukları, buraya tedavi için getirilen hayvanlarla buluşturduklarını hatırlattı. Çocukların özellikle yavru köpeklere olan ilgisinin görülmeye değer olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, “Çünkü bu işin temelinde sevgi var. İnsanı, yaşamı paylaştığımız tüm canlıları seversek, birçok sorunu da kendiliğinden aşmış oluruz. Gelecek kuşakların da sağlıklı bir çevrede yaşama hakları olduğunu unutmamalıyız” dedi.

Hızlı kentleşmeden en çok sokak hayvanlarının olumsuz etkilendiğini ve yaşamlarını türlü zorluklarla sürdürdüklerine belirten Başkan Selvitopu, “Bu nedenle biz söylediklerimizi lafta bırakmamaya, onlara en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Açtığımız hayvan sağlığı merkezleri, modern ameliyatlarla aynı insanlar gibi nitelikli hizmet almalarını istiyoruz. Bunun için Veteriner İşleri Müdürlüğü’ndeki arkadaşlarımız fedakarca çalışıyor. Zaman zaman haklı serzenişler de duyuyoruz. Ancak Karabağlar 3600 sokağıyla büyük bir ilçe. Önceliğimiz kısırlaştırmalarla hayvan popülasyonunu azaltmak” diye konuştu.

Kermesin başarılı geçmesini dileyen Başkan Selvitopu, emekleri nedeniyle düzenleyen kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı da konuşmasında, Karabağlar Belediyesi’nin sokak hayvanları için örnek bir sağlık tesisini, Uzundereki Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yaşama geçirdiğini vurguladı. Ağrı da gerek bu tesisler, gerekse kermese katkıları nedeniyle Başkan Selvitopu ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Karabağlar Kent Konseyi Ekolojik Denge ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu Lideri Fatma Şimşek de, pazar akşamına kadar açık kalacak kermesin gelirlerinin, sokaktaki can dostlarımız yararına kullanılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Selvitopu ve katılımcılar kermesteki stantları tek tek gezdi.