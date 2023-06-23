İzmir Karabağlar'da 'kurban' denetimleri

Karabağlar Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçede bulunan kurban satış ve kesim yerleriyle işyerlerini sıkı şekilde denetliyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban satış ve kesim yerlerinde hayvan sahiplerinin nakil belgelerini, alanın düzenini, hayvanların küpelerini ve sağlık durumlarını bayram süresince kontrol etmeye devam edecek.

Karabağlar Kaymakamlık Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Peker ve Uzundere mahallelerinde hayvan satış ve kesim yerleri oluşturuldu. Kurban Bayramı yaklaşırken alanın düzeni, trafik giriş ve çıkışı üzerinde çalışmalar yapan zabıta ekipleri vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alması için önlemlerini bayram günleri daha da sıkılaştıracak.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca, tatlı üretim ve şeker satışı yapılan işletmelerle fırınlarda da denetim gerçekleştiriyor.

Denetimlerde, iş yerinin ruhsatlı olup olmadığı, hijyen, fiyat etiketi, ürünlerin gramaj uygunluğu ve son kullanma tarihleriyle ilgili kontroller yapılıyor.