İzmir Karabağlar'da kendi küçük, projesi büyük!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 7 yaşındaki Mirhan, yerel belediyenin sosyal medya hesabına mesaj göndererek ilettiği sosyal projesi dikkati çekti. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Mihran'ı makamında ağırlayarak top ve satranç takımı armağan etti.İZMİR (İGFA) - Karabağlar'da ikamet eden 7 yaşındaki Mirhan Erdem, çöp toplama ve temizlikle ilgili hayalindeki projeyi Karabağlar Belediyesi'nin sosyal medya ve iletişim hesaplarına, kendi ifadeleriyle iletti. Konudan haberdar olan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Mirhan ve ailesini makamında ağırladı. Çevre duyarlılığı nedeniyle küçük konuğuna teşekkür eden ve satranç takımıyla futbol topu armağan eden Başkan Selvitopu, “Umarım büyüdüğünde çok iyi yerlere gelirsin” dedi.

Karabağlar'da bir devlet okulunda eğitim gören küçük Mirhan, belediyenin sosyal medya hesabıyla hemşehri iletişim hattına, şu mesajı gönderdi:

“Mehaba ben Mirhan aklımda bir fikir var. Önce telonojik bir gözlök ve bir dıron alanı tarıycak ve Buluta göndercek ve gözlük çöplerin yerini gösterces. Ve bu uygulama sayesinde geri dünüşün kutusunu göstercek ve çöp kutusu bize puan verecek. Ve bu puanlarla sokak hayvanları gibi kişilere yardım edebilices. Ve unutmadan yaşım 7”

BAŞKAN SELVİTOPU MAKAMINDA AĞIRLADI

Mesaj üzerine Başkan Selvitopu, Küçük Mirhan ve ailesini makamında ağırladı. Anne Ebru Erdem ve Baba Volkan Erdem'e ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Selvitopu, “Mirhan'ın geleceği çok parlak görünüyor. Elbette bunda sizin emeğiniz çok büyük” dedi.

Mirhan'ın projesini bir de kendisinden dinleyen Başkan Selvitopu, “Günümüzde en önemli konuların başında iklim ve çevre sorunları geliyor. Senin bu konuya duyarlı olman ve elde edilecek geliri sokak hayvanları yararına kullanmayı düşünmen çok anlamlı. Projelerinin ve başarılarının devamını diliyorum. Umarım büyüdüğünde çok iyi yerlere gelirsin. Bu süreçte bize düşen görev olursa da, seve seve yerine getiririz” dedi.

Başkan Selvitopu ziyarette küçük konuğuna imzalı futbol topu ve satranç takımı armağan etti.

Ebru ve Volkan Erdem çifti de konukseverliği nedeniyle Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.