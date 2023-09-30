İzmir Karabağlar'da Çalıkuşu'na yoğun talep
İzmir Karabağlar'da belediye hizmetlerini vatandaşların ayağına götürmek ve özellikle zor koşullarda yaşamlarını sürdüren kadınları sosyal hayata katmak için hizmete sunulan semt merkezlerinin sayısı hızla artıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, göreve geldiği 2014 yılında 4 olan semt merkezlerinin sayısının Çalıkuşu'yla birlikte 18'e yükseldiğini hatırlatarak, “Önümüzdeki dönemde sayıyı hızla artıracağız. Biliyoruz ki kadınlarımız bu merkezlerimizden en iyi şekilde yararlanıyor. Çalıkuşu Semt Merkezimiz de açılır açılmaz yoğun taleple karşılaştı. Bu durum doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesi” dedi.
Çalıkuşu Mahallesi’nde yaptırılan; Çalıkuşu, Bahar, General Asım Gündüz ve Cennetoğlu mahallelerine hizmet verecek olan Çalıkuşu Semt Merkezi, 750 metrekarelik kullanım alanına sahip. 2 katlı merkezde, idari birimler ve kurs salonu, derslikler, seminer salonu ve teras bölümü yer alıyor. Merkezde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yle yapılan protokol kapsamında seminerler ve eğitimler düzenlenecek.
Merkezde kurslar ekim ayında başlıyor. Yoğun talep gören bilgisayar dikiş-nakış, takı tasarım, okuma yazma, İngilizce, el sanatları kursları, hafta içi 09.00-16.30 saatleri arasında verilecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|6
|18
|2. Galatasaray
|6
|16
|3. A.Demirspor
|6
|11
|4. Hatayspor
|7
|11
|5. Rizespor
|6
|11
|6. Beşiktaş
|6
|10
|7. Trabzonspor
|6
|9
|8. Kayserispor
|6
|9
|9. Konyaspor
|6
|9
|10. Kasımpasa
|6
|9
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Sivasspor
|7
|7
|13. Ankaragücü
|6
|6
|14. Antalyaspor
|6
|6
|15. Karagümrük
|6
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|6
|4
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. İstanbulspor
|5
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|7
|15
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Şanlıurfaspor
|7
|9
|10. Göztepe
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Giresunspor
|7
|5
|15. Sakaryaspor
|6
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|7
|15
|4. Aston Villa
|7
|15
|5. Tottenham
|6
|14
|6. Arsenal
|6
|14
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|20
|2. Girona
|7
|19
|3. Real Madrid
|7
|18
|4. Athletic Bilbao
|7
|14
|5. Atletico Madrid
|6
|13
|6. Real Sociedad
|7
|12
|7. Rayo Vallecano
|7
|11
|8. Valencia
|7
|10
|9. Cadiz
|7
|9
|10. Getafe
|8
|9
|11. Real Betis
|7
|9
|12. Villarreal
|8
|8
|13. Sevilla
|7
|7
|14. Osasuna
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Mallorca
|7
|6
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|7
|4
|20. Almeria
|7
|2