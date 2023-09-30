İzmir Karabağlar'da Çalıkuşu'na yoğun talep

İzmir Karabağlar'da belediye hizmetlerini vatandaşların ayağına götürmek ve özellikle zor koşullarda yaşamlarını sürdüren kadınları sosyal hayata katmak için hizmete sunulan semt merkezlerinin sayısı hızla artıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, göreve geldiği 2014 yılında 4 olan semt merkezlerinin sayısının Çalıkuşu'yla birlikte 18'e yükseldiğini hatırlatarak, “Önümüzdeki dönemde sayıyı hızla artıracağız. Biliyoruz ki kadınlarımız bu merkezlerimizden en iyi şekilde yararlanıyor. Çalıkuşu Semt Merkezimiz de açılır açılmaz yoğun taleple karşılaştı. Bu durum doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesi” dedi.

Çalıkuşu Mahallesi’nde yaptırılan; Çalıkuşu, Bahar, General Asım Gündüz ve Cennetoğlu mahallelerine hizmet verecek olan Çalıkuşu Semt Merkezi, 750 metrekarelik kullanım alanına sahip. 2 katlı merkezde, idari birimler ve kurs salonu, derslikler, seminer salonu ve teras bölümü yer alıyor. Merkezde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yle yapılan protokol kapsamında seminerler ve eğitimler düzenlenecek.

Merkezde kurslar ekim ayında başlıyor. Yoğun talep gören bilgisayar dikiş-nakış, takı tasarım, okuma yazma, İngilizce, el sanatları kursları, hafta içi 09.00-16.30 saatleri arasında verilecek.