İzmir Karabağlar'da 'Atatürk Spor Merkezi' heyecanı

İzmir'in Karabağlar Belediyesi'nin gençleri sporla buluşturarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla projelendirdiği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapımını sürdürdüğü Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin inşaatı hızla yükseliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçenin böyle bir tesise çok ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Karabağlar'daki çocuk ve gençlerimiz, amatör spor kulüplerimiz bu merkezi yoğun olarak kullanacak. Resmi karşılaşmaların yapılacağı futbol sahası, yüzme havuzları, modern voleybol, basketbol sahalarını barındıracak tesisimiz, ilçemizdeki binlerce gencimizin sporla buluşmasını sağlayacak” dedi.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'ni, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e yetiştirmek için ekiplerin gece gündüz sahada olduğuna dikkat çeken Başkan selvitopu, “İnşaat şu anda yüzde 35'ler düzeyinde. Hedefimiz yıl sonunda yüzde 70'e ulaşmak ve gelecek yıl içinde tamamlamak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yaşama geçireceğimiz bu tesis Karabağlar'a değer katacak” diye konuştu.

32 dönümlük spor kompleksi

İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Uzundere Rekreasyon Alanı’ndaki 32 dönüm üzerinde yapımına devam edilen Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nde, resmi spor karşılaşmaların oynanabileceği ve birçok branşa yönelik açık-kapalı alanlar olacak. Açık alanda, 3 bin seyirci kapasiteli futbol sahası, 3 açık basketbol sahası, standartlara uygun tenis kortu bulunacak.

İki ana bölümden oluşan spor salonlarında da, ısıtmalı yarı olimpik yüzme havuzu ile çocuk eğitim havuzu, basketbol, voleybol, hentbol, judo, tekvando, jimnastik, güreş gibi branşlara uygun alanlar yer alacak. 9 dönüm üzerine oturacak binada ayrıca, sporcular için kondisyon / antrenman odaları, giyinme-soyunma odaları, spor malzemeleri satış noktası, dinlenme alanları, kafeterya, amatör spor kulüp odaları, hakem odası, acil müdahale odası olacak.