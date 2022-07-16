İzmir Karabağlar'da Adnan Süvari Parkı yenilendi

Karabağlar Belediyesi, vatandaşların kent içinde rahat nefes alabilecekleri yeşil vahalar yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda parkların yenileme çalışmaları durmaksızın sürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde yer alan Adnan Süvari Parkı da, belediyenin Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla baştan sona yenilendi. Park, çocuk oyun grubu, yetişkin fitness spor aletleri ve yeşil doku düzenlemelerinin ardından vatandaşlarla buluştu.

Arka arkaya yenilenen Özdemir Sabancı ve Güzel İzmir parklarının ardından, Adnan Süvari Parkı'nın da elden geçirilmesiyle, bölgede adeta yeşil bir vaha yaratılmış oldu. Adını Türk Futbol dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olan Adnan Süvari’den alan parkın son hali vatandaşların beğenisini kazandı.

Toplam 5 bin metrekareyi bulan parkta mevcut ağaçların dokusuna zarar verilmeden yeşil alan miktarı artırıldı. Parkın her noktasına otomatik sulama sistemi kuruldu. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediyenin kendi olanaklarıyla sürdürülen park yenilemelerinin belirlenen program doğrultusunda aralıksız süreceğini söyledi.