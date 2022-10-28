İzmir Karabağlar'da '100. Yıla Doğru Cumhuriyet ve Laiklik' paneli

İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılı nedeniyle düzenlediği “100. Yıla Doğru Cumhuriyet ve Laiklik Paneli”, yoğun ilgi ve katılımla Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde YKSM Konferans Salonu’nu hınca hınç dolduran yüzlerce kişi, Cumhuriyet’in ülkemiz için yaşamsal önemini vurgulayan konuşmalara tanıklık etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın yönettiği panelde, CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık söz aldı. Etkinliği, CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Tacettin Bayır, Atila Sertel, Özcan Purçu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP’nin Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay ve Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, Saadet Partisi Karabağlar İlçe Başkanı Eymen Ünalan, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarların da aralarında olduğu çok sayıda vatandaş izledi.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyet’in öncelikle batı emperyalizmine karşı verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulduğunu hatırlatarak, “Cumhuriyet tarihin akışını tersine çevirmiştir. Siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal anlamda büyük bir dönüşüm yapılarak, ümmetçi bir toplum yapısından çağdaş bir ulus yaratılmıştır. Cumhuriyetimiz demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bunun önemini çok iyi anlamamız gerekir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllardaki koşulları anlatarak, “Cumhuriyetimiz, dünyada bağımsızlık mücadelesi veren tüm toplumlara örnek oldu. Bugün zaman zaman geçmişle ilgili haksız eleştiriler yapılıyor. Bugün Türkiye birçok İslam ülkesine göre hala iç barışını koruyabiliyorsa, bunu laikliğe ve Cumhuriyetimize borçluyuz. Bunu, bu toprakların yetiştirdiği büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz” diye konuştu.

CHP Eski Genel Başkanı Öymen, Cumhuriyet düşüncesinin Ulusal Kurtuluş Savaşı sürecinde ortaya çıktığını ve mücadelenin başarıya ulaşmasının ardından aşama aşama yaşama geçirildiğini söyledi. Özellikle kadınların Cumhuriyetle birlikte toplumsal yaşamda yer almaya başladığını vurgulayan Öymen, “Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun” dedi.

Etkinliğin sonunda Başkan Selvitopu panelistlere, Karabağlar’daki mobilya ustalarının el işçiliğiyle yaptıkları oyma sandık ve “İsyanla Başlayan Efsane Göztepe” kitabını armağan ederek teşekkür etti