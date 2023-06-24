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İzmir Karabağlar Belediyesi'nde bayramlaşma sevinci

GÜNDEM 24.06.2023, 11:28
İzmir Karabağlar Belediyesi'nde bayramlaşma sevinci

İzmir'in Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyelerinin yanı sıra ana hizmet binasındaki personelle bayramlaştı.İZMİR (İGFA) - Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ndeki bayramlaşmaya İzmir'in Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Belediye İş 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan, Genel İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras ve çalışanlar katıldı.

Başkan Selvitopu burada yaptığı konuşmada, Karabağlar Belediyesi'nin tüm gücüyle sahada olduğunu söyledi. Zor zamanlar geçirildiğini, var olan sıkıntıların azim, kararlılık, birlik ve beraberlikle aşıldığını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Toplumdan yana işleri, projeleri yaşama geçirmek için çalışıyoruz. Karabağlar'ın bir çok şeye ihtiyacı var. Bunları karşılamanın yolu da mali disiplini sağlamaktan geçiyor. Bütçemizi her yönüyle değerlendirmeye gayret ediyoruz. Çalışanlarımızı, hizmetlerimizi, ilçemizde yaşayan 500 bin insanımızı aynı anda düşünmek ve bütçeyi en doğru şekilde kullanmak zorundayız. Halkımızın her kuruşunu dikkatli değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Bayramların küskünlerin barıştığı, herkesin bir araya geldiği özel günler olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, tüm çalışanlara sevgi, saygı ve hoşgörü getirmesi dileğiyle Kurban Bayramı'nı kutladı.

Sendika yöneticileri Doğan ve Aras da Başkan Selvitopu'na teşekkür ederek, herkesin bayramını kutladılar.

Başkan Selvitopu daha sonra Uzundere'de bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ne giderek çalışanlarla bayramlaştı. Bayramlaşmaya Genel-İş Sendikası 5 no’lu Şube Başkanı Savaş Aras, KARBEL Müdürü Yakup Tendriç, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çalışanlar katıldı. Başkan Selvitopu burada da personelin bayramını kutlayarak, emek veren herkese teşekkür etti.

Bayramlaşma programının son durağı ana hizmet binasındaki Muzafffer İzgü Konferans Salonu oldu. Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte çalışanlarla bayramlaşan Başkan Selvitopu, “Belirli bir istikrara ve hizmet kalitesine kavuştuk" dedi. 

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