İzmir'in sağlıkta merkez üssü olacak

Bölgesel hizmet sunan Araştırma Uygulama Hastanesi ile tıp ve sağlık alanlarında uluslararası marka olan akademik birimleri bünyesinde barındıran Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), sağlıkta ‘merkez üs’ olacak çalışmalara hız verdi.İZMİR (İGFA)- Türkiye’nin önde gelen sağlık yatırımlarını bünyesinde barındıran Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir’in sağlıkta ‘merkez üssü’ olmasını sağlayacak çalışmalara hız verdi.

Bu kapsamda bilgi paylaşımına ve kurumlar arası işbirliğine önem veren DEÜ Rektörlüğü, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’ı ağırladı. 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde incelemelerde bulunan Atay’a eşlik eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, araştırma üniversitelerinin 4 yıllık projeksiyonunu ve hedeflerini paylaştı.

Üniversite üst yönetiminin hazır bulunduğu ziyarette, Atay’a hizmetler hakkında bilgi verilirken; sağlık personelinin niteliğini artırmaya yönelik eğitimlerden, insan kaynakları yönetiminden ve oryantasyon faaliyetlerinden bahsedildi. Araştırma üniversitesi olarak DEÜ’nün ‘Onkoloji’ alanında yeni sorumluluklar üstlendiğinin de kaydedildiği görüşmelerde, DEÜ’deki kamu hizmetlerinin kapsam ve içeriğini geliştirecek girişim ve projelere de dikkat çekildi.

Devlet üniversitesi olarak; sağlıkla ilgili proje ve yatırımları kamu yararı ilkesini gözeterek kapsamlı şekilde planladıklarını kaydeden Rektör Hotar, bu noktadaki hassasiyeti her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, "Üniversitemize destek olup; bize yol gösteren muhterem Cumhurbaşkanımızın milli hedefleri doğrultusunda, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken de akademik faaliyetlerimizin ön plana çıkmasına özen gösteriyoruz. Buradaki yaklaşımlarımızın sonucunu da Sayın Atay’a, gösterme ve görüşünü alma fırsatı bulduk. Kendilerinden aldığımız olumlu bildirimler ise daha fazlasını başarmak için bizi motive etti” diye konuştu.