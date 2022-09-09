İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında tarihi gece

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl kutlamaları tarihe geçti.İZMİR (İGFA) - Türkiye'de bugüne dek sergilenmiş en büyük sahne şovlarından biri olan, artırılmış gerçeklik destekli işgal ve kurtuluşun canlandırıldığı interaktif teatral gösteri Alsancak Liman'dan Konak'a kadar yüzbinlerce kişiye görsel şölen yaşattı.

İzmir'in 100. yıl kurtuluş coşkusu 9 Eylül’de gün boyu süren etkinliklerin ardından akşam zirve yaptı.

Alsancak Limanı’ndan başlayıp Gündoğdu Meydanı'nda sona eren Fener Alayı yürüyüşünün ardından İzmirliler, Kordon'u adeta gelincik tarlasına çevirdi. Alandaki izleyiciler DJ Ersin ile birlikte şarkılar söyledi. Coşkuya Türk bayrakları ve telefon ışıkları eşlik etti.

Saatler 21.00’i gösterdiğinde Türkiye’de bugüne dek sergilenmiş en büyük sahne şovlarından biri başladı.

180 dansçının katılımıyla artırılmış gerçeklik destekli işgal ve kurtuluşun canlandırıldığı interaktif teatral gösteri gönüllere taht kurdu. Toplam bin 300 metrekare led ekranın kullanıldığı şov, bu bakımdan Türkiye tarihinde yapılan en büyük prodüksiyon oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in ev sahipliğindeki tarihi gösteriye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdarğolu, CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin başkanları ile temsilcileri, devlet erkanı, sivil toplum kuruluşları, odalar, derneklerin başkanları ile temsilcileri, sanatçılar, gazeteciler de katıldı.

KILIÇDAROĞLU VE SOYER YURTTAŞLARI SELAMLADI

Görsel şov alanda bulunan yüzbinlerce kişi tarafından alkışlarla izlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şovun ardından sahneden Türk Bayrakları ile yurttaşları selamladı.

İzmirlilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hafızamız tazelendikçe bu vatana olan bağlılık ve sorumluluğumuz artıyor. Bu sorumluluğun bilinciyle şimdi sıra bizde! Yüzyıl önce 26 Ağustos sabaha karşı 05:30’da top atışıyla başlayan büyük taarruz nasıl büyük bir zaferle ve ardından 100 yıldır süren kesintisiz bir barışla taçlandıysa, şimdi de o cumhuriyeti yine barışla, demokrasiyle taçlandırmak bize düşüyor” dedi.

9 Eylül'ün hem İzmir'in hem de Türkiye'nin kurtuluşu olduğunu belirten Başkan Soyer, bu tarihi gecenin yaşanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Daha sonra İzmirlilerin 100. yıl coşkusunu paylaşmak üzere Türkiye’nin megastarı Tarkan sahneye çıktı.