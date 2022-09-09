İzmir'in kurtuluş şerefine havada zeybek!

İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenle devam ediyor. Dans gösterileriyle görsel şölene dönüşen törende, havada helikopterlerin zeybek gösterisine ilişkin Yılmaz Özdil'in sosyal medyadan paylaşımını yaptığı video ise büyük beğeni aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in kurtuluşunun 100’üncü yıl kutlamaları büyük coşkuyla devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Her bir hücremize kadar İzmirli olmanın onurunu yaşadığımız 9 Eylül tarihi sadece bir şehrin kurtuluşu değildir. Aynı zamanda işgal edilmiş, kuşatılmış bir ülkenin hürriyetine ve bağımsızlığına kavuştuğu günün tarihidir. Bir milletin ayağa kalkışı ve Cumhuriyetimizin doğuşu, 100 yıl önce bugün gerçekleşti. Bu nedenle hep ‘İzmir, umudun yüzüdür’ diyorum” diye konuştu.

Başkan Tunç Soyer, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep beraber çok daha güzel bir memleketi el ele, kol kola, güle oynaya inşa edeceğimize tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

Törende Başkan Soyer ve eşi Neptün Soyer Cumhuriyet Meydanı’na İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı anısına meşe fidanı dikti. Fidan dikerken Afyon’dan İzmir’e gelen Zafer Yürüyüşü kafilesinin 400 kilometrelik güzergâhta şehitliklerden topladığı toprak, İzmir toprağıyda buluşturuldu.

Törende İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu’nun gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Gazeteci yazar Yılmaz Özdil de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 Eylül şerefine tarihte ilk havada zeybek oynayan helikopterlerin videosunu paylaştı.

https://twitter.com/yilmazsozcu/status/1568171568047525888