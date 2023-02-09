İzmir'in iş makineleri Antakya görevinde

Depremin ardından yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş makinesi konvoyu Antakya’ya ulaştı. Kapanan yoları açarak afet bölgesine giden ekipler, bölgede kurtarma çalışmalarına başladı.İZMİR (İGFA) - Arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere deprem bölgesine gönderilen İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki iş makineleri ve operatörler, zorlu karayolu yolculuğunun ardından AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Antakya Mezarlığı’nda kurulan acil yardım merkezine gitti.

Ekipler, ihtiyaç noktalarında arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Arama kurtarma çalışmalarında görevlendirmek üzere bölgeye İZSU, Mezarlıklar, Fen İşleri ve diğer daire başkanlıklarından 12 tır lowbed, 2 greyder, 2 loder, 2 lastikli ekskavatör, 5 paletli ekskavatör, 3 hizmet aracı, 2 kar küreme aracı, 10 damperli kamyon, 2 damperli tır, 2 kasalı tır, 1 mobil veterinerlik aracı, 1 mobil tamir aracı, 5 cenaze aracı, 1 çoklu morg, 5 su tankeri ve 1 vidanjör gönderildi. Araçlarla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın şefleri koordinasyonunda toplam 60 personel görevlendirildi.

YOLLAR AÇILDI YARDIMLAR ULAŞTI

36 saatte karayoluyla bölgeye ulaşan ekipler, yolculukları boyunca aynı zamanda yol açma çalışmalarını sürdürdü. Yardımların ulaştırılmaya çalışıldığı Konya – Adana yolunu kullanan ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.