İzmir'in gurur günü... Bademler’in çiçekleri Hollanda’da satışa sunuldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen İzmir Tarımı stratejisi meyvelerini veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Urla Bademler’deki çiçek üreticileri dünyanın en büyük çiçek borsasına girdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye'de "çiçeğin başkenti" haline gelen Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin ürettiği çiçeklerin ilki dünya çiçek ihracatında yüzde 49'luk paya sahip Hollanda’nın çiçek borsasında satışa sunuldu.

Royal Flora Holland’da satışa çıkan “Vidaca Ammi Casablanca” türü çiçeğinin mezatına canlı olarak katılan Başkan Soyer, “İzmir’in dağlarında nasıl çiçekler açtıysa dünyanın her yerinde de İzmir’in çiçekleri açsın istiyoruz. Küçük üreticimizi ayakta tutmak, doğduğu yerde doymasını sağlamak için diye bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin dünya çiçek ihracatında yüzde 49'luk paya sahip Hollanda’nın çiçek borsası için ürettiği ilk kesme çiçek türü “Vidaca Ammi Casablanca”nın mezatı 950 hektar alana sahip Royal Flora Holland’da satışa sunuldu.

İlk mezatın satış ziline Başkan Tunç Soyer bastı. Vidaca Ammi Casablanca, ilk mezat gününde 12 farklı alıcıyla buluştu.

Canlı bağlantıyla mezata katılan Başkan Soyer, Hollanda’nın en büyük mezat alanlarından Royal Flora’ya daha önce gittiğini de anımsattı.

"Çok heyecanlıyım. Şu anda attığımız küçük bir adım olarak görülebilir" diyen Başkan Soyer, "Bir ürünümüz satışa sunuluyor. Ancak bizim için, Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi için çok büyük ve kıymetli bir adım. Eğer küçük üretici ürettiği ürünü dünyaya pazarlayamıyorsa o zaman ürettiğinin değeri mutlaka gerçek değerinin altında kalıyor. Ancak rekabet gücü yükselirse uluslararası alanda rekabet edecek noktaya gelirse işte o zaman üreticinin karnı doyuyor. Ekmeğini ürettiğinden kazanmaya devam ediyor. Bizim küçük üreticiyi ihracatçı yapma hayalimiz başından beri “Başka Bir Tarım Mümkün’ hedefinin en önemli noktası” diye konuştu.

KİMLER KATILDI?

Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden Hollanda Çiçek Borsası’na yapılan canlı bağlantıya Hollanda İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Oğuz Özkardeş, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güler, DİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Ersoy, Bademler Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Murat Kulaç, IOT Hollanda Türkler için Danışma Kurulu Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ahmet Altan ve Ruhisu Can Al, DİDER Amsterdam İzmir Ofisi Başkanı Zeki Baran ve muhtarlar katıldı.