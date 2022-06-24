İzmir'in girişimcileri ödüllendirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ford Otosan ve Dünya Kaynakları Enstitüsü Türkiye’nin ortak yürütücülüğünde “Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım” temasıyla yapılan “Şehrini Geliştir” projesi kapsamındaki girişimcilik yarışması sonuçlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin girişimcilere alan açmak amacıyla TÜSİAD işbirliğiyle hayata geçirdiği “Girişimcilik Merkezi İzmir”, 2022 teması “Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım” alanında ilk mezunlarını veriyor.

Ford Otosan, K-Works ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye’nin ortak yürütücülüğünde 1 Nisan-24 Haziran tarihleri arasında yapılan “Şehrini Geliştir” girişimcilik yarışması sona erdi. Dereceye girenler “Girişimcilik Merkezi İzmir”de düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Yarışmayla İzmir’in yenilikçi ulaşım çözümlerindeki öncülüğünün, Ford Otosan’ın Akıllı Hareketlilik vizyonuyla güçlendirilmesi ve “Sıfır Emisyon Bölgeleri”nin hayata geçirilmesi hedeflendi.

Ford Türkiye İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk geleceği bugünden yaşamanın önemli olduğunu belirtti.

WRI Türkiye Direktörü Dr. Güneş Cansız ise programa video mesajla katıldı. Birçok yaratıcı projenin geliştirildiğini aktaran Cansız, “Özelikle kent merkezlerinde emisyonu düşürmenin ve çevreye duyarlı alanlar oluşturmanın temeli sürdürülebilir ulaşım modellerinin geliştirilmesine dayanıyor. Şehrini Geliştir yarışması ile Alsancak gibi yoğun kullanılan bir bölgede sürdürülebilir ulaşımın nasıl sağlanacağına dair geliştirilen fikirlerin ve projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Şehrini Geliştir” proje yarışmasına 55 girişimci ekip başvurdu. Değerlendirmeler neticesinde 6 ekip programa katılmaya hak kazandı.

Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birinci olan Kanguru ekibine ödülünü verdi.

İkinciliği kazanan Mayna ekibi ödülünü Ford Türkiye İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk’ten, üçüncülük ödülünü kazanan Cyboard ekibi ise üçüncülük ödülünü TÜSİAD Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özistek’ten aldı.

Dördüncü olan Ekip 3D’ye ödülünü Ford Otosan İnovasyon ve Yeni Girişimler Direktörü- Driventure Genel Müdürü Canalp Gündoğdu verdi. Beşinci olan Küpiz’e ödülünü EGİAD Melekleri Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kuşgöz, altıncı olan Devamapp ekibine ödülünü de WRI Kıdemli Yöneticisi Dr. Çiğdem Çörek Öztaş takdim etti.