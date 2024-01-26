İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Gazze’ye yardım tırı

İzmir’de halk eğitimi merkezleri ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde eğitim alan kursiyerler İsrail saldırısı altındaki Gazzeliler için ürettikleri battaniye, kışlık giyecekler ve oyuncakları bugün Gazze’ye gönderdi.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazze'de yaşayan ve İsrail ablukası altında zorlu şartlarla mücadele eden kadın ve çocuklara yönelik önemli bir insani yardım kampanyasına imza atıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen yardım kampanyası kapsamında, İzmir genelindeki 30 halk eğitimi merkezi ile İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından Gazzeli kadın ve çocuklar için atkı, bere, eşofman, polar içlik, battaniye, yeni doğan seti ve oyuncak dikildi.

Kursiyerlerin destekleriyle yaklaşık bir ay içerisinde üretilen ve titizlikle paketlenerek kolilere yerleştirilen tüm ürünler, yardım toplama merkezi olarak belirlenen Karabağlar Halk Eğitimi Merkezinde toplandı. Buradan yapılacak sevkiyat ile yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Filistin’e ulaştırılmak üzere bugün Mersin’e doğru yola çıktı.

‘FİLİSTİN İÇİN TEK SES TEK YÜREK’

Usta öğreticilerin ve kursiyerlerin Gazzeli kadın ve çocuklar için çok anlamlı bir çalışma yürüttüğünü kaydeden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, şöyle konuştu: ‘ İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bugün bir yandan tek ses, tek yürek Filistin’de yaşanan zulmün karşısında sessiz kalmayarak tepkilerimizi göstermeye devam ederken bir yandan da Gazze'de yaşayan ve İsrail ablukası altında zorlu şartlarla mücadele eden kadın ve çocuklara yönelik önemli bir insani yardım projesine imza atıyoruz. 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail işgali altında, birçok insani haktan mahrum bırakılan Filistinlilerin yaşam mücadelelerine katkı sağlamak için tüm imkânlarımızı seferber ederek Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik günlük kullanım malzemelerini ürettik. Bugün de İzmir’den yardım tırımızı dualarla Filistin’e yolcu ediyoruz. Üretimden paketlemeye kadar projede emeği geçen herkese teşekkür ederim.’