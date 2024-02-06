İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü depremzedelerin yanında

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkilerini yaşayan depremzedeleri unutmadı.

İZMİR (İGFA) - Geçtiğimiz yıl yaşanan felaketin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde depremden etkilenen illerden nakil gelen öğrenciler için gerek akademik gerekse sosyal, fiziksel ve psikolojik anlamda bir dizi faaliyet gerçekleştiren Müdürlük, depremin birinci yıl dönümünde de depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor.

İZMİR’DEN HATAY’A GÖNÜL KÖPRÜSÜ

‘İzmir’den Hatay’a Gönül Köprüsü’ projesiyle İzmirli öğrenciler, Hatay’da öğrenim gören arkadaşları için okullara atkı, bere ve oyuncak gönderdi.

Proje kapsamında harekete geçen İzmirli öğrenciler, hazırladıkları atkı, bere ve oyuncakları Hataylı depremzedelere ulaştırdı. Bergama Zübeyde Hanım Ortaokulu anasınıfı öğrencileri 6 Şubat depremiyle sarsılan Hatay’ın Kırıkhan ilçesi İçada Köyü’nde bulunan anasınıfı öğrencilerine boya seti, kitap ve oyuncak gönderdiler.

Selçuk 80. Yıl Çamlık Ortaokulu da Hatay’da bulunan Gümüşgöze, Gültepe 75. Yıl ve Turunçlu Ortaokuluna kendi elleriyle ördükleri atkı ve bereleri ulaştırdılar. Hediyeleri aldıkları anı fotoğraflayan Hataylı öğrenciler, paylaştıkları fotoğraflarla İzmir’deki arkadaşlarına teşekkür etti.

Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ilk eserlerinin yer aldığı kitaplarını Türkoğlu ilçesindeki depremzede öğrencilerin isimlerine imzalayıp göndererek Kahramanmaraş’taki kardeşleri ile gönül köprüsü kurdular.

VATANDAŞLARA DEPREM FARKINDALIK EĞİTİMLERİ

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde bulunan halk eğitimi merkezlerinde açtığı ‘Deprem Farkındalık Eğitimleri’ ile vatandaşları bilinçlendiriyor.

Deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler, deprem sonrası yardım organizasyonu, psikolojik destek kurs programı, afet ve acil durum hazırlık ve farkındalık eğitimi gibi kurs programlarını tamamlayan kursiyerler, deprem konusunda farkındalık kazanıyor.

Geçtiğimiz yıl açılan kurslarda; riskli yerleşim bölgelerinin tespiti, konut inşasında dikkat edilmesi gereken hususlar, deprem çantası hazırlama, eşyaların güvenli yerleştirilmesi, deprem sırasında binayı terk ederken dikkat edilmesi gereken konular, afete hazırlık planları ve acil durumlarda aile bireyleri ile iletişimin sağlanması gibi içeriklerle 3157 kursiyer, deprem konusunda A’dan Z’ye bilgilendirildi.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLAR İÇİN HATİM İNDİRİLDİ

İzmir’de bulunan imam hatip ortaokulları ve imam hatip liselerince deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için hatim indirildi. Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına yol açan felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını yitiren vatandaşlar, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan imam hatip ortaokulları ve imam hatip liseleri öğrenci ve öğretmenleri tarafından dualarla yâd edildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘Devletimiz, depremlerin ilk anından itibaren tüm imkânlarını seferber ederek yaraları sarmak üzere kapsamlı bir şekilde harekete geçmiştir. Aziz milletimizin büyüklüğü, fedakârlığı ve yardımseverliği, ihtiyaç sahiplerine destek olma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Bu birlik ve beraberlik, sadece zor zamanlarda değil, her anında milletimizin gücünü ve insani değerlere olan bağlılığını yansıtmaktadır. Depremde hepimiz kardeşlerimizi, komşularımızı, yakınlarımızı kaybettik. Bizler de 30 Ekim İzmir depreminde büyük bir sınav verdik. Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi kaybettik. O nedenle depremzede vatandaşlarımızın yaşadıklarını en iyi biz anlarız. Okullarımızda düzenli olarak yapılan deprem analizleri sonucunda alınan yıkım ve güçlendirme kararları İzmir’de bir felaketi önledi. Müdürlük olarak her zaman en büyük önceliğimiz, çocuklarımızın güvende olmasıdır. Bu vesileyle depremlerde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı kaybetmenin derin acısını hala yüreğimizde taşırken onları bir kez daha rahmetle ve derin üzüntüyle yad ediyor, yakınlarına sabırlar diliyorum. Geride kalanlara sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum.’ ifadelerini kullandı.