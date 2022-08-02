İzmir Güzelbahçeli öğrencilere kırtasiye desteği

İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılayacak.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe’deki devlet okullarında okuyan dar gelirli öğrencilere büyük, küçük defter, kalem, silgi, pastel, kuru, sulu boya ve diğer kırtasiye malzemelerini meclisin aldığı kararla 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere dağıtacak.

Belediyenin daha önceki yıllardada okullara bunun gibi ihtiyaç malzemelerini dağıttığını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Sosyal belediyecilik kapsamında çocuklarımız için eğitimin her alanında yardımlara devam etmekte kararlıyız. Belediye olarak eğitime her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını gidermenin yanında öğrencilerimiz için sosyal ve kültürel hizmetler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı önemsiyoruz, çünkü bu ülkenin kalkınması, ilerlemesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması ancak eğitimli bireylerin çoğalmasıyla mümkün olacaktır” dedi.

GÜZELBAHÇE’DEN KEMERHİSAR’A KIRTASİYE DESTEĞİ

Güzelbahçe Belediye Meclisi Niğde’nin Kemerhisar Belediyesi’ne kırtasiye yardımında bulunacak. Dar gelirli öğrencilere Güzelbahçe’den bir sevgi eli uzattıklarını söyleyen Başkan Mustafa İnce, “Niğde Kemerhisar’daki çocuklarımızın eğitim öğretim sürecini kırtasiye sıkıntısı yaşamamaları için destekte bulunacağız. Çocuklarımız bizler için kıymetli. Geleceğin nesilleri daha iyi eğitim görsünler diye bu yardımlarımızı daha da büyüteceğiz” diye konuştu. CHP Belediye Meclis Üyesi Yaşar Üremiş’de kırtasiye yardım yanında çağdaş, ilerici nesiller yetiştirmek ve Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemeleri için Atatürk’ün ‘Çocuk için Nutuk’ kitabını da hediye edilmesi önerisinde bulundu. Tüm meclis tarafından olumlu karşılanarak meclisten oy birliğiyle kabul edildi.