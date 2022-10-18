İzmir Güzelbahçe’den Bartın protestosu

İzmir'de Güzelbahçe Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri (GEDEP), Bartın’da yaşanan faciayı protesto ettiİZMİR (İGFA) - .Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nin önünde buluşan, aralarında CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen’inde bulunduğu platform üyeleri,Bartın'da maden ocağında yaşananın kaza değil, cinayet olduğuna dikkat ederek sorumlunun güvensiz çalışma koşullarını yaratan hükümet olduğuna dikkat çekerek sorumluların yargılanmasını ifade etti.

Bartın’da yaşanan faciayla ilgili basın açıklamasını GEDEP dönem sözcüsü Duran Sınacı okudu.

Yapılan açıklamada, Sayıştay raporunda azalan işçi sayısına bağlı olarak, kömür kazı faaliyetinin yapıldığı ayaklarda yeterli sayıda işçi bulunmadığı, bu durumun da başta iş güvenliği olmak üzere üretim ve işgücü verimliliklerini düşürdüğü bulgusuna yer verildiğine dikkati çekilirken, "İşletmede bin 145 çalışan olması gerekirken, 622 çalışanın yer aldığı tespit edilmiştir. Sayıştay’ın tespitleri doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamış olsaydı Amasra maden ocağında kaybettiğimiz canlarımız yaşıyor olacaklardı. Önlenebilir nedenlerle gerçekleşmiş ölümleri cinayet olarak tanımlıyoruz. Madenler bir kez daha bütün toplumu yasa boğan bir katliama sahne olmuştur.Sadece son 20 yıla baktığımızda, Karaman/Ermenek’te, Kastamonu/ Küre’de, Bursa’da, Balıkesir’de, Zonguldak’ta, Elbistan’da, Soma’da, bir kez daha Ermenek’te, Siirt’te ve Şırnak’ta meydana gelen büyük facialarda yüzlerce işçiyi kaybettik" denildi.

Basın açıklaması sonrasında platform bileşenlerince kaza değil cinayet, fıtrat değil cinayet, kader değil cinayet, gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek, Soma Bartın Ermenek saray hesap verecek, kaza değil katliam gibi sloganlar atıldı.