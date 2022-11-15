İzmir Güzelbahçe'den teröre lanet

İstanbul Taksim İstikbal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısı, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Emek ve Demokrasi Platformu (GEDEP) bileşenleri tarafından protesto edilerek basın açıklaması okundu.İZMİR (İGFA) -Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi önündeki protestoya CHP eski milletvekili Musa Çam, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen ve HDP Güzelbahçe İlçe Başkanı’nın da aralarında bulunduğu GEDEP üyeleri katıldı.

Basın açıklaması öncesi terör saldırısında yaşamını yitiren vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

GEDEP dönem sözcüsü Duran Sınacı’nın okuduğu basın açıklamasında ‘‘İstanbul İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır 81 kişi yaralandı. İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen halk düşmanı terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

"Endişeliyiz, kaygılıyız. İnsanlarımızın bu tür saldırılarla hayatta koparılmasına tahammülümüz kalmadı" diyen GEDEP üyeleri, "Huzur istiyoruz, barış istiyoruz, kaygısız ve endişesiz yaşamak istiyoruz. Güzelbahçe Emek ve Demokrasi Platformu olarak yetkilileri göreve davet ediyoruz. Yaşam hakkına ağır saldırı niteliğindeki bu bombalı saldırının ivedi ve etkili bir biçimde soruşturulmasını, toplumun adalet ve hakikat beklentileri doğrultusunda hareket edilerek eylemin faillerinin tespit edilmesini, olayın tüm hakikati ile kamuoyu ile paylaşılmasını istiyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından, ‘karanlığa teslim olmayacağız’, ‘Kahrolsun teröristler’, ‘Teröre karşı omuz omuza’, ‘Faşizme karşı omuz omuza’ gibi sloganlar atıldı.