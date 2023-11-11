Son Dakika

İzmir Güzelbahçe'de tüm kalpler Atatürk için attı

GÜNDEM 11.11.2023, 12:30
İzmir Güzelbahçe'de tüm kalpler Atatürk için attı

10 Kasım Atatürk’ü Anma programı kapsamında İzmir Güzelbahçeli gençler Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçe Kaymakamlığı, Güzelbahçe Belediyesi ve Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilçe sınırlarında oturan veya okuyan 9-13 yaş, 14-25 yaş kategorilerinde yarışmaya katılan gençler arasında düzenlenen “Geleceğimiz Atatürk için söylüyor” 5. şarkı yarışması Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’ Tuncel Kurtiz Salonu’nda yapıldı. Programa Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve eşi Nilüfer İnce,  CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, MHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Kamil Cesur, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Yıldız,  Meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemi belirten konuşma yapan İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyet’i en iyi şekilde koruyup yüceltmek için halkımızla ortak duyguların birlikteliğini artırmak için tüm ekibimizle en mükemmel şekilde çalışıyoruz. Bu anlamlı günde Ata’mızın, bizlerin gözbebeği kıymetli gençlerimiz Atatürk’ün sevdiği şarkıları ona hitaben seslendirecek. Ata’mızın sevdiği çok güzel eserleri dinleyeceğiz. Bu bir yarışmadan öte anma gecesi. Ata’sının izinden giden gençlerimizin her biri bizim için birinci. Bu anlamlı güne katkı koyan emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Ata’mızın anısı bugün tüm kalplerde bir atacak’’ dedi.

Konuşmaların Müzikolog Evrim Ateşler, İzmir Müzik Akademisi Ses Eğitimi Öğretmeni Ayben Bağcı, İzmir Müzik Akademisi Müzik Teknolojileri Öğretmeni Prenses Roza Çoban, İzmir Müzik Akademisi Müzik Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Ali Özbekli, İzmir Müzik Akademisi ve İZMA Müzik Yapım Kuruluşlarının Kurucusu Güvenç Birer’den oluşan Jüri, gençleri birçok ölçüt üzerinden değerlendirdi. Finale kalan 12 genç, sahne performanslarının yanı sıra, sesini doğru kullanma, şarkıyı ritmine uygun seslendirme, şarkı sözlerini doğru söyleme ve şarkıyı doğru tonda seslendirme üzerinden jüriden puan topladı.

Jürinin üyelerin değerlendirmesi sonucu 9-13 yaş grubunda; Nisan Erdoğan birinci, Zeynep Bade Gökay ikinci ve Demir Ege üçüncü oldu. 14-25 yaş grubunda; Şimal Eriş birinci, Yiğit Kırıkkaya ikinci, Buse Uzun üçüncü oldu. Birincilere yarım, ikincilere çeyrek üçüncülere gram altın hediye edildi.

Program sonunda jüri üyelerine ve katkı sunanlara çiçek, plaket ve katılım belgeleri verildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. Trabzonspor 12 22
4. Kayserispor 12 22
5. A.Demirspor 11 21
6. Beşiktaş 11 19
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Sivasspor 12 15
10. Hatayspor 11 14
11. Rizespor 11 14
12. Ankaragücü 12 13
13. Gaziantep FK 12 13
14. Karagümrük 12 12
15. Alanyaspor 12 11
16. Konyaspor 12 10
17. Pendikspor 11 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 11 8
20. İstanbulspor 11 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 27
2. Kocaelispor 11 23
3. Bandırmaspor 11 22
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 11 20
7. Keçiörengücü 12 18
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 11 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 11 5
Takımlar O P
1. Tottenham 12 29
2. M.City 11 27
3. Liverpool 11 24
4. Arsenal 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. Newcastle 11 20
7. Brighton 11 18
8. M. United 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Crystal Palace 11 15
12. West Ham United 11 14
13. Nottingham Forest 11 13
14. Wolves 12 12
15. Fulham 11 12
16. Everton 11 11
17. Luton Town 11 6
18. Bournemouth 11 6
19. Burnley 11 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 13 31
2. Real Madrid 12 29
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Rayo Vallecano 13 21
7. Real Betis 12 20
8. Real Sociedad 12 19
9. Valencia 12 18
10. Las Palmas 12 17
11. Getafe 12 15
12. Osasuna 12 13
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 12 6
20. Almeria 12 3