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İzmir Güzelbahçe'de erken bayramlaşma

GÜNDEM 24.06.2023, 10:54
İzmir Güzelbahçe'de erken bayramlaşma

Kurban Bayramı nedeniyle İzmir'in Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce personel ve vatandaşların bayramını kutladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçe Belediye Bahçesi’nde gerçekleşen bayramlaşmaya CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, Belediye meclis üyeleri, vatandaşlar ve belediye personelleri katıldı.

Şartların hem çalışan hem de işveren için iyice zorlaştığını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, ‘’Hem çalışan hem de işveren için şartlar çok zor. Tüm emekçiler ülkemizde yaşanan enflasyonun buhranının altında ezilmekte. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir belediyesi olarak, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve tüm örgütümüzün işçi emekçi dostu anlayışıyla bize verilen talimatlar doğrultusunda her zaman işçi ve emekçilerimiz için şartlarımızı zorlayarak sizin yanınızda olduk ve olmaya devam edeceğiz.

Sizlere adaletli sözleşmeler yapılma konusunda söz verdim, her zaman bu sözümün arkasında olacağım. Ülkenin içinde olduğu ekonomik durum karşısında sizler için ne kadar da fedakarlık yapsak bu iyileştirmeler maalesef uzun süre dayanmıyor. Fedakarlığımız sizlerin emeği için olacak. Şartlarımızı zorlayarak sizler için hazırladığımız yeni koşullarla kazandığınız ücretleri eşleriniz çocuklarınız ve sevdiklerinizle güzel günlerde harcamayı nasip etsin. Maliyetler çok arttı. Belediyemizin bir makinasını yada aracını kullanırken bunların sizin yani milletimizin parası ile alındığını bir kere daha düşünelim o yüzden çalışırken daha randımanlı kullanarak Güzelbahçemize daha iyi hizmet verelim. Barış içinde çalışmaya devam edelim. Bu temennilerle tüm İslam alemine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar diliyorum’’ dedi.

Malatya’da yapılan çalışmalar için personele teşekkür eden CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, ‘‘Değerli yoldaşlarım. Sizin emeğiniz çok büyük, deprem bölgesi olan Malatya’da yapmış olduğunuz çalışmalar neticesinde 30 bin seçmeni olan Güzelbahçe Belediyesi’ni en büyük belediye yaptınız. Yeşilyurt Aşağıbağlar Mahallesi  Güzelbahçe olarak anılıyor. Sizin üstün gayreti sayesinde bir çok büyükşehir belediyesinin yapamadığı çalışmaları başardınız. Veli Ağbaba ve Burhanettin Bulut vekillerimiz size teşekkür etmek için geldi. Bu onur bu gurur hepimizin. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Hiçbir işi beceremeyen, ekonomiyi batıran ve bugünün sorumlusu hükümet maalesef yeniden seçildi. Türkiye bir İzmir bir Güzelbahçe değil. Yerli ve milli hükümet yerli olmayan Suriyeli ve Afgan mültecilerin oylarıyla iktidarı küçük bir farkla kazandı. Yaklaşık 9 ay sonra yerel seçimler var. Ben emekçi dostu emekten yana olan Belediye Başkanımız Mustafa İnce’nin bu dönemde devam edeceğine inanıyorum. Bizlerde her zaman ki gibi başkanımızın yanında olacağız. Değerli başkanım bu emekçilerin istediklerini verelim, bütçemizi bu kardeşlerimiz için zorlayalım’’ dedi.

Konuşmaların ardından personele ve vatandaşa kavurma, pilav ve tatlı ikram edildi.

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