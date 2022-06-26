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İzmir Güzelbahçe'de Başkan İnce mavi bayrağı tescilledi... Denize giren ilk başkan oldu

GÜNDEM 26.06.2022, 09:21
İzmir Güzelbahçe'de Başkan İnce mavi bayrağı tescilledi... Denize giren ilk başkan oldu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa İnce, 2020 yılında ‘Mavi Bayrak’ alan Güzelbahçe Siteler Plajı’nda vatandaşlarla birlikte denize girdi. Körfezin ilk ve tek mavi bayraklı plajında denize giren Başkan İnce, vatandaşları gönül rahatlığıyla denize girmeye davet ettiİZMİR (İGFA) - Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi’nin 2020 yılında ilk Mavi Bayraklı Plajı kazandırmasından sonra üçüncü kez Güzelbahçe Siteler Halk Plajı’na Mavi Bayrak çekilmesinin gururu yaşandı.

Bayrak törenine Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Siteler Mahallesi Muhtarı Gürcan Gürler, belediye meclis üyeleri, CHP Güzelbahçe ilçe yöneticileri ve vatandaşların katıldı.

Mavi Bayraklı plajın Güzelbahçe için bir marka değeri kazandırdığını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, burada yıllardır denize girildiğini fakat uzun zamandır yapılan çalışmalarla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katkılarıyla, plaj donatıları ve kurumların analiz ve gerekli incelemeleriyle burada denize girilebileceğini Mavi Bayrak’la tescillediklerini anımsattı.

"Bu yıl da ilgili makamların gerekli kontrolleri yapmasıyla tekrar mavi bayrağımızı göndere çekme gururunu ve mutluluğunu yaşadık" diyen Başkan İnce, "Mavi Bayraklı plaja sahip olmak zor ama onu kaybetmek çok kolay. O yüzden buranın mavi bayrağını indirmemek için biz yerel yöneticiler ve halkımız aynı kararlılık ve özenle bunu korumalıyız. Biz özeliz! Özel olmamızın temel sebebi de körfezin ilk ve tek mavi bayraklı plajına sahip olmamız. Güzelbahçe’de tüm İzmir halkı gönül rahatlığıyla denize girebilir. Mavi Bayrak plaj hizmetlerinden yararlanabilir. Can kurtaran ekibimiz burada hazır bulunmakta. Halkımızın hem denizden hem de keyifli vakit geçirmeleri için Belediyemiz ait Güzbel Plaj Cafe’miz uygun fiyatlarla halkımıza yaz boyunca hizmet verecek" diye konuştu.

KÖRFEZDE YÜZEN İLK BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Konuşmalar sonrasında mayosunu giyen Belediye Başkanı Mustafa İnce, vatandaşlarla birlikte denize girerek körfezde yüzen ilk belediye başkanı oldu.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Güzelbahçe açıklarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tüplü dalış yapmış, temiz denizlerde yaşayan tüplü boru kurdu başta olmak üzere, anemon, karagöz ve sarpa sürüsü, taş mercan gibi pek çok canlıyı görme olanağı bulmuştu.

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