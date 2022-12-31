İzmir Güzelbahçe Belediyesi’nden yeni yıl kutlaması

İzmir'in Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, çalışanların yeni yılını kutladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen yılbaşı kutlamasına CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Belediye Meclis üyeleri, işçi ve memur sendikalarının başkanları ile belediye çalışanları katıldı.

İşçilerin yeni yılını kutlayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “ Tüm hedeflerimize ulaştığımız 2022’nin bugün sayfasını kapatıp, yeni hedeflere doğru 2023 yılına yeni bir sayfa açıyoruz. Önümüzdeki yıl iktidardaki partinin belediye başkanı olmak istiyorum. Ben bir belediye başkanı olarak bir siyasi partinin de temsilcisiyim aynı zamanda. 1999’dan bugüne kadar devam eden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının Güzelbahçe’de devam etmesini dilerim’ dedi.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, ‘‘Ülkemizde yaşanan 5’lik enflansyon ülkemizi yaşanmaz hale getirdi. Asgari ücret ne kadar artsa da o artış sizin cebinize gelmeden eriyecek. Ülkemizde açlık sınırı 9 bin yoksulluk sınırı 26 bin lira artık kurtuluşumuz bu iktidardan kurtulmaktan geçiyor. 2023 yüz yılın seçimi olacak. Önümüzdeki yıl ülkemizin 100. Yılını ve bu ucube sistemden kurtuluşumuzu kutlayacağız. Hepinize sağlıklı, mutlu huzurlu bir yıl diliyorum’’ dedi.

CHP Milletvekili aday adayı Fulya Alçay, "Genç yaşımızda çok seçim geçirdik. Belediye Başkanımız Mustafa İnce pozitif ayrımcılığını hep CHP gönül vermiş, örgütün için de yer alan, omuz omuza çalışmış demokrasiye gönül vermiş arkadaşlarımıza gösterdi. Bugün EYT, dün KYK borçları ve TRT katkı payı gibi birçok kazanılan hakta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyük payı var’ dedi.

Konuşmaların ardından işçilerle birlikte yeni yıl pastasını kesen Başkan İnce, tüm işçi ve emekçilerle tek tek görüşerek yeni yıllarını kutladı.