İzmir Gaziemir'de örnek kentsel dönüşüm başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm ilkeleriyle kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüttüğü Gaziemir Aktepe Emrez’de birinci etabın temeli törenle atıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dirençli kent vizyonu doğrultusunda İZBETON’u ve kooperatifleri kentsel dönüşüm projelerine dahil ederek sürece hız kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı’nda birinci etabın temelini attı.

Yaklaşık 151 milyon liralık bedelle ve 39 bin metrekare alanda yapılacak dönüşümün temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP yöneticileri, CHP Parti Meclis Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları, iş insanları, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu törende, “İktidarın yapamadığını belediye başkanlarımız yapıyor. İzmir milletvekili olduğum için gurur duyuyorum” dedi.

Yerinde dönüşümün önemine değinen Kılıçdaroğlu, “Hepimiz bir şekilde Anadolu'nun değişik yerlerinden buraya geldik. Gecekondular yapıldı, yerleştiniz. İmkanlar sınırlı oldu. Ancak insanlar daha iyi koşullarda yaşamak istiyor. Oturdukları evlerin yaşanabilir olması lazım. Bir kente yakışır yaşam standardını yakalamak lazım. Burası deprem bölgesi ve çok acılar yaşandı. Bu acıların dinmesi gerekiyor. Evlerin depreme dayanıklı olması lazım. Mahalle kültürünün yaşatılması lazım. İnsanları bir yere göndererek, bir yere sürerek, onlara farklı yerlerde konut vererek kültürlerini yok edemezsiniz. O kültürün, o mahallede yaşaması lazım” dedi.

“MÜTEAHHİT İLE MUHATAP OLMAYACAKSINIZ”

Kemal Kılıçdaroğlu kentsel dönüşümde bir güvencenin olması gerektiğini de ifade ederek, “Evi yıkılacak olan hak sahibinin 'Evet benim evim yıkılıyor ama ben güven içerisinde daha güzel bir konuta sahip olacağım' demesi lazım. Geçmişte bunun acıları yaşandı. İstanbul Fikirtepe, Türkiye'de kolay unutulacak bir olay değil. Bizim belediye başkanlarımız sorun yaşanmasına izin vermedi. Sizin muhatabınız doğrudan belediye, müteahhit ile muhatap olmayacaksınız. Belediye yapacak, garantörü belediye olacak. Güven bu işin temel noktalarından biridir. Güven içerisinde evleriniz zamanında başlayacak, bitecek” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de genç bir İzmir inşa etmek için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeti.

GAZİEMİR’DE YENİ BİR YAŞAM

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. ile İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi arasında 28 Şubat 2022’de birinci etabın yapımını başlatacak protokol imzalanmıştı. 7 bloktan oluşan birinci etapta 275 konut ve 15 işyeri inşa edilecek. Yaklaşık 151 milyon liralık bedelle, 39 bin metrekare alanda yapılacak olan çalışma tamamlandığında yurttaşlar depreme dayanıklı ve sağlıklı konutlara kavuşmuş olacak. İkinci etapta ise yaklaşık 300 bağımsız birim inşa edilecek. Proje tamamlandığında bölgede yaklaşık 10 bin konut, işyeri, turizm ve ticaret birimi inşa edilecek.