İzmir Foça'da 'vefa' merkezi

İzmir'in Foça Belediyesi tarafından geçmiş dönem Belediye Başkanı merhum Nihat Dirim anısına yapımına başlanan Kent Belleği Merkezinin inşaat çalışmaları devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Yaklaşık bin 300 m² alana sahip olan yapı, Atatürk Sosyal Yaşam Merkezi ve Belediye Yerleşkesinin yanında, Foça merkeze panoramik bakan bir noktada yer alıyor.

Foça Belediye Başkan Fatih Gürbüz’ün yapım çalışmalarını sıkça takip ettiği Nihat Dirim Kent Belleği Merkezi, kuruluşu M.Ö. 2000’lere kadar uzanan ve 12 İon kentinden birisi olan antik Phokaia kentini anlatacak.

Kentin tarihi dokusuyla ilişkili öğelerin görüleceği sergi alanları, ziyaretçilerin anı olarak satın alabileceği kitap, eşya ve benzeri öğelerin satılacağı market ve restorasyon alanlarından oluşacak.