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İzmir Efes Selçuk'un kadın başkanı, sokakları da kadınlara emanet etti

GÜNDEM 16.08.2022, 16:05
İzmir Efes Selçuk'un kadın başkanı, sokakları da kadınlara emanet etti

Efes Selçuk’ta bir ilk gerçekleşerek kadın süpürgeciler temizlik çalışmalarına başladı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İstasyon Meydanı’nda kadın süpürgecilerle bir araya gelerek, onları işe uğurladı.İZMİR (İGFA) - Kent genelinde her zaman temizlik çalışmalarına önem veren Efes Selçuk Belediyesi, kent sokaklarını kadınlara emanet etti.

Çalışmalarına başlayan kadın süpürgecilere çok güvendiğini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk sokaklarını süpürgeleriyle tertemiz yapacak kadınlarla bir araya geldiği anları sosyal medya hesaplarından; “Kadınıyla erkeğiyle herkesin her şeyi başarabildiği kent Efes Selçuk'un sokakları da kadınlara emanet. Tertemiz bir Efes Selçuk için hep birlikte el ele...” notuyla paylaştı.

Efes Selçuk sokaklarını süpürgeleriyle temizleyecek kadınlar; “İşin kadını erkeği yoktur. Temiz bir Efes Selçuk için hep birlikte el ele çalışacağız” dediler.

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