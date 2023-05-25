İzmir Efes Selçuk'ta imeceyle yollarına kavuştular

Efes Selçuk Belediyesi üreticiler için arazi yollarını düzenlemeye devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Daha önce Şöğütçü, Abuhayat ve Çeşme Boğazı Mevkii, Zeytinköy Alaman Mevkilerinde üreticilerin arazilerine kolay ulaşabilmesi için yol yapım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren Efes Selçuk Belediyesi son olarak Bademlik Yakası Kuyudağ Mevkii’nde uzun yıllardır yapımı beklenen arazi yolunun yapımına destek verdi.

Bölgede üreticilerin uzun yıllardır çözümü beklediği yol sorunu belediye ve halk iş birliği ile çözüldü.

Bölgede arazisi bulunun üreticilerden biri olan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Çokyaman uzun yıllardır bu yolun yapılmasını beklediklerini belirterek; “Bademlik Yakası Kuyudağ Mevkii’nde bir zor arazimizin 1500 metre parke taş yapımını otuz yıldan bu yana üreticilerimiz bekliyordu. Sekiz arkadaşımızla birlikte belediyemize gittik, sorunumuzu arz ettik. Sağ olsun Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel bizi iyi karşıladı. Bize parke taşı ile moloz taşının temini sağlandı. Belediyemiz katkı koyduğundan dolayı teşekkür ediyoruz. Güzel bir 1500 metre kadar bir yolumuz olacak. Bademlik Kuyudağ Mevkiisi’nin büyük ölçüde yolu onarılmış olacak” dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Kuyudağ Mevkii’nde yapılan yol ile ilgili halk belediye iş birliğine vurgu yaparak; “Halk ve belediye el ele verdi; imeceyle on yıllardır yapılmayan iş başarıldı. Biz birlikte olduktan sonra, başaramayacağımız iş yok. Emeği geçen herkese teşekkürler” ifadeleriyle konu hakkında bilgilendirme yaptı.