İzmir depreminde panik 64 kişiyi etkiledi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremde, can kaybı olmadığını, panik sebebiyle toplam 64 kişinin etkilendiği sarsıntıda 1'i ağır 7 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Koca, "Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1588441669393068033
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile il protokolü Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'dan dün gece yaşanan İzmir depremine ve bölgedeki fay hatlarına ilişkin bilgilendirme aldı.
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