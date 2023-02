İzmir'den depremzedelere 'büyük' davranış

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. 2 Şubat’ta Halk TV’de yapılacak “Bir Kira Bir Yuva” özel yayını ile kampanyayı uluslararası boyuta taşıyacaklarını belirten Soyer, “Kira yardımı talep eden 21 bin depremzedeye 10’ar bin liralık destek vermeyi hedefliyoruz" dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yürüttükleri çalışmaları aktarmak ve fikir alışverişinde bulunmak üzere kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ikinci toplantıyı yaptı.

İzmir’den afet bölgesine uzanan yardım koridoruna değinen Başkan Tunç Soyer, “En büyük ihtiyacın konaklama olduğunu biliyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. İnsanlar hala orada soğukta ve maalesef büyük bölümü ne çadır ne konteyner bulamamış vaziyette" dedi.

ULUSLARARASI KAMPANYA

Başkan Soyer, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için uluslararası çapta bir kampanya başlatmak istediklerini de belirterek, “İzmir depreminde 'Bir Kira Bir Yuva’ adıyla bir kampanya başlatarak yardımseverlerin desteği ile 42 milyon lira bir bağış toplanmasına aracılık etmiştik. 4 bin civarında depremzedeyi başını sokacak bir evle buluşturmuştuk. 30 Ekim Depremi’nden bir ay sonra İzmir’de çadır kalmamıştı. Şimdi bu hareketin altyapısını biraz daha güçlendirerek daha kuvvetli bir hale getirdik. Ve 22 Şubat, haftaya Çarşamba günü Halk TV’de bir kampanyaya dönüştüreceğiz. Tüm Türkiye’ye bunu duyuracağımız bir kampanyayı saat 20:00 itibariyle başlatacağız. Dünyanın birçok yerinden belediye başkanları, Türkiye'den sanatçılar katılacak. Uluslararası bir kampanyaya dönüştüreceğiz. Şu an itibariyle 21 binin üzerinde deprem zede kira talebiyle bize başvuru yapmış durumda. Her birine 10’ar bin lira kira desteği vermeyi planlıyoruz. Bu da yaklaşık 200 milyon liranın üzerinde bir rakama tekabül ediyor. Biz rakamlar üzerinden arttıracağımız bir kampanya yapmayacağız. Biz 21 bin depremzede sayısını orada görüyor olacağız. Ve kampanya boyunca da sıfırlamayı hedefleyeceğiz. Derdimiz rakamları yarıştırmak değil. Her bir depremzedeye nakit, doğrudan doğruya kendisine aktarılacak bir kaynak yaratacağız. Burada Büyükşehir Belediyesi’nin veya Halk TV’nin hesaplarına girecek bir şey söz konusu değil. Doğrudan doğruya depremzedeyle bağışçıyı buluşturuyoruz. Aracısız, doğrudan doğruya bağışçıyla depremzedeyi buluşturan bir kampanya olacak” dedi.

CHP’li büyükşehir belediyelerinin afetten etkilenen bir ilde yoğunlaşarak çalışma yürüteceğini aktaran Başkan Soyer, “Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de koordinasyon merkezlerimiz var. Ama bundan sonra ağırlıklı olarak Osmaniye’de olacağız. 1 milyon liralık yem alımı yaptık. İlk talep Hatay Defne’den gelmişti. Yemi oraya ulaştırıyoruz. Talep devam ediyor. Osmaniye’nin köylerinde olacağım, talepleri toplayacağım. Yem ihtiyacımız büyük. Üreticinin orada kalıp üretime devam etmesini sağlamamız lazım. Bu hem göç hareketiyle ilgili hem oradaki vatandaşların geçimiyle ilgili en elzem meselelerden biri. Buradaki diğer tarımsal kalkınma kooperatiflerine çağrıda bulunuyorum. Bu konuda yapabileceğimiz ne varsa yapalım. Olabildiği kadar destek vermemiz lazım. Umut Hareketi sitesi üzerinden yem satın alıp, onadaki üreticilere ulaştırmamızı sağlayabilirsiniz . Oradaki üreticinin çok ciddi mağduriyeti var” diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin deprem bölgesinde aktif görev almak istemesi sonrasında açıklama yapan Başkan Soyer, bu sürecin uzun soluklu olduğunu aktararak, “Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bugün kurmaya başladığımız bu yol arkadaşlığı emin olun ki uzun soluklu bir yol arkadaşlığıdır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu memleketin buna çok ihtiyacı var. O bölgenin buna çok ihtiyacı var. Biz bunu elbirliğiyle başaracağız. Kimse yapmıyorsa Türkiye’de İzmir olarak biz yapacağız. Var mısınız Osmaniye’yi pırıl pırıl yapmaya? Var mısınız İzmir’in olanca gücünü aktarmaya?” dedi.

Afete dirençli kent için yaptıkları çalışmaları 23 Şubat’ta geniş kapsamlı bir sunumla kamuoyu ile paylaşacaklarını aktaran Soyer, “İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak depreme ne kadar hazırız? Bir afet anında İzmir’de kim ne yapacak? Büyükşehir Belediyesi’nin ilk saatte kurumları nerede olacak? İlk 24 saatte ne yapacağız? 72 saatte ne yapacağız? Şu anda nüfus 4 buçuk milyon, 6 buçuk milyona kadar öngörüyoruz ama 15 milyon olduğunda neler yapılacak. Çocuklarımız, torunlarımız bu şehirde nerede yaşayacak? Bütün bunlarla ilgili hazırlıklarımızı da tamamladık. Uzun soluklu bir sunum olacak. 23 Şubat saat 13.00'de başlayacak sunumu sosyal medya hesaplarımızdan yayınlayacağız" dedi.