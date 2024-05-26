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İzmir'den 'Ay'a yolculukta yeni dostluklar kurulacak

GÜNDEM 26.05.2024, 12:10
İzmir'den 'Ay'a yolculukta yeni dostluklar kurulacak

Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı uzay bilimleri ve teknolojileri eğitim merkezi Uzay Kampı Türkiye, 7-16 yaş grubundan çocuklara özel hazırladığı programlarla yaz tatilinde eğitimi ve eğlenceyi bir arada sunacakİZMİR (İGFA) - Okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak yaz programlarında NASA tasarımlı astronot simülatörleriyle eğitim, Hurricane 360 VR ve Riot 3D simülatörüyle sanal gerçeklik ve teleskopla gökyüzü gözlemi gibi eğitsel aktiviteler sunulacak. Kampta ayrıca Türk ve yabancı çocukları kaynaştıracak ve farklı kültürden çocuklar arasında yeni arkadaşlıkların kurulmasını teşvik edecek eğlenceli aktiviteler planlandı.

AURORA SİMÜLASYONU İLE AY’A İNSANLI UÇUŞ EĞİTİMLERİ VE EĞLENCE

Galaktik Yaz Kamplarıyla devreye alınacak “Aurora Uzay Uçuşu Simülatörü” ile NASA'nın 2030'lu yıllarda yapmayı planladığı Ay’a insanlı uçuş görevlerindeki süreç canlandırılacak. Haziranda başlatılacak ve ağustos sonuna kadar sürecek programlara katılacak çocuklar, aynı zamanda problem çözme, ekip çalışması ve zaman yönetimi gibi becerilerin önemini de interaktif oyunlar ve simülatörlerle öğrenecekler.

Türkiye'den ve yurt dışından gelen çocukların uluslararası programlarda küresel arkadaşlıklar kurabilecekleri, 6 günlük Uluslararası Yaz Kampı programlarında özel barbekü partisi, özel sunumlar gecesi, astronot macera parkurunda yarışmalar ve havuz aktiviteleri gibi eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle sunulacak programlar ağustos sonuna kadar devam edecek.

KAYITLAR 31 MAYIS’A KADAR DEVAM EDECEK

6 Günlük programlara 31 Mayıs’a kadar bireysel kayıt yaptıranlar yüzde 10 erken kayıt indiriminden faydalanabilecekler. Yaz döneminde 7-10 yaş arası katılımcıların bir yetişkinle birlikte katılabileceği konaklamasız Yıldızlara Yolculuk Aile Kampı ve 9-15 yaşındaki öğrencilerin bireysel katılabildiği 2 gün süren Yıldızlar ve Gezegenler Macerası programları da sunulacak.

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