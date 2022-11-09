İzmir'den Atatürk için unutulmayacak program

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü şehrin 16 noktasında 10 binin üzerinde dağıtacağı "Nutuk" ile anacak. Ayrıca İzmirliler, Atalarına mektup yazacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84’üncü yılında hafızalardan silinmeyecek bir program hazırladı.

Ata’ya Saygı Nöbeti, Cumhuriyet Meydanı'nda 9 Kasım saat 21.05'ten 10 Kasım sabah 09.05'e kadar sürecek. İsteyen İzmirliler kayıt yaptırarak nöbete katılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentlileri Ata’ya mektup yazmaya da çağırıyor. 10 Kasım’da metro istasyonları ve vapur iskelelerine anı defterleri yerleştirecek.

Anı defterlerine yazılan satırlar ise Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından “Senin Atatürk’ün” başlığıyla Konak Meydanı’ndaki sergi alanında İzmirliler ile buluşturulacak. Anı defterleri Konak, Ege Üniversitesi, Fahrettin Altay, Üçyol ve Çankaya metro istasyonlarında, Karşıyaka, Bostanlı, Konak, Alsancak vapur iskeleleri ile Şirinyer, Gaziemir, Halkapınar İZBAN istasyonlarında yer alacak.

6 BİNİN ÜZERİNDE NUTUK İZMİRLİYLE BULUŞACAK

“Kurduğun Gelecek Bize Emanet” sloganıyla İZELMAN tarafından bastırılan Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabı İzmirlilere ulaştırılacak. 10 Kasım’da 08.30 ile 09.30 saatleri arasında 16 farklı noktada Genç İzmir gönüllüleri ve İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri özel baskılı tişörtlerle Nutuk dağıtacak.