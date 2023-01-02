İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Tunçsiper'den yeni hedefler

2017 yılından bu yana öğrencilerin bilim yolunda imkân ve olanaklarını arttırmaya yönelik çalışan ve büyük başarılara imza atan İzmir Demokrasi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, önceki dönemden günümüze gerçekleştirdiklerini ve geleceğe yönelik projelerini paylaştı.İZMİR (İGFA) - İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, yeni yıl dolayısıyla 2022 ve 2023 yıllarına dair değerlendirmelerde bulundu.

İzmir Demokrasi Üniversitesi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak millî ve manevî değerler ışığında eğitim ve öğretim hayatına başladığını anımsatan Rektör Prof. Dr. Tunçsiper, "Üniversitemiz vizyonu gereği; özgün ve yenilikçi bilimsel çalışmaları ve sunduğu nitelikli eğitim-öğretim hizmetleriyle, toplumsal gelişime öncülük eden, sorumluluk sahibi mezunlarıyla, insanlığın geleceğine katkı sunan ve uluslararası tanınırlığı olan seçkin bir araştırma üniversitesi olmayı hedeflemektedir. Üniversitemiz kurulduğu günden bugüne geçen zaman diliminde gerçekleştirdiği akademik faaliyetlerin yanı sıra çok sayıda ikili protokollere imza atarak çağdaş yükseköğretim ve bilim yolunda ilerlemektedir” dedi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde 42 bölüm ve 65’in üzerinde yüksek lisans ve doktora programının tam doluluk oranıyla aktif olduğunu, lisans eğitimi veren bölümlerin üçte birinde ise eğitim dilinin İngilizce olduğunu vurgulayan Tunçsiper, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin 'genç' bir üniversite olmasına rağmen, Ulusal Hakemli Dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında 208 üniversite arasında bu yıl ikinci sırada yer aldığını, geçtiğimiz yıllarda ise ilk 5 arasında olduğunu söyledi.

Üniversitede yürütülen TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerinin öneminden de bahseden Rektör Prof. Dr. Tunçsiper, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin yurt içindeki ve yurt dışındaki çok sayıda üniversite ile Erasmus+, Mevlâna gibi programları yürüttüğünü, ikili protokoller ile anlaşmaları bulunduğunu, Stanford Üniversitesi ve Koç Üniversitesi gibi dünyanın saygın üniversiteleriyle yaz kursları da düzenlediğini belirtti.

2023 yılında da bu tür ikili protokollerin artarak devam edeceğini kaydeden Tunçsiper, 20 Üniversite ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Manevi değerlere bağlı bir kurum olduğunu da vurgulayan Tunçsiper, ayrıca ana yerleşke ve yapımı devam eden Uzundere Yerleşkesi hakkında tanıtıcı bilgiler verdi.

Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 2023 yılında İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin yeni kampüs alanıyla İzmir’in merkezinde bulunan Karabağlar ilçesinde 383 bin metrekare alana sahip sosyal donatı alanlarıyla bezenmiş bir kampüse kavuşturacağının müjdesini verdi. Tunçsiper, İzmir Demokrasi Üniversitesi olarak Cumhuriyetin 100’üncü yılına büyük bir heyecanlave coşkuyla hazırlandıklarını ve bu doğrultuda kaliteli nesiller yetiştirmeyi ilke edindiklerini belirterek, yeni yılın Türkiye'ye ve üniversiteye başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.