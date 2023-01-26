İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden büyük başarı

İzmir Demokrasi Üniversitesi World Scientist and University Ranking 2023 sıralamasında bilimsel açıdan büyük başarı yakaladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bedriye Tunçsiper başta olmak üzere akademik kadrosunun %30'u ile World Scientist and University Ranking 2023 sıralamasında yer aldı.

5 yıl içinde Öğretim Üyelerinin ulusal hakemli dergilerde yayınladığı makaleler Yüksek Öğretim Kurumu'nun verilerine göre ilk 3 sırada yer aldı.

Bu sıralamada yer almak için h endeksi olarak kabul edilen, akademisyenlerin makale ve kitaplarına başka akademisyenler tarafından verilen atıf sayısı ve akademisyenlerin yayınlamış oldukları eserleri kriter olarak kabul edilir. 5 yıl önce eğitime başlayan bir devlet üniversitesinin yakalamış olduğu bu başarı gurur vericidir.