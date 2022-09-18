İzmir'deki depremzedelerden 'sosyal' çağrı... Sosyal konut olanaklarının bize de sunulmasını beklerdik

Ege Denizi açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen ve özellikle İzmir’in Bayraklı ilçesini etkileyen vahim depremin üzerinden 23 ay geçti. Yaşamını yitiren 117 komşunun acısı halen yüreklerden silememişken, yuvalarını terk etmek zorunda kalan binlerce depremzedemizin de yaraları tam olarak sarılamadı.İZMİR (İGFA) - Deprem sonrası ortaya çıkan ortak sorunları çözmek, vatandaşlarımızın en temel hakkı olan “barınma hakkı” ile ilgili çözümler üretmek ve deprem bölgesindeki ihtiyaçlara çözüm bulmak amacıyla kurmuş olduğumuz İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA), yaşanılan depremin üzerinden 23 ay geçmesine yaraların sarılmamış olmasını yazılı açıklamayla gündeme getirdi.

İZDEDA'nın kar amacı gütmeyen sosyal bir dernek olup kentsel dönüşüm rantı peşinde koşan kişi ve kurumlarla karıştırılmaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, depremin bir doğal afet olduğunu ve sosyal devlet bilincinin doğal afet mağduru vatandaşlara yardım etme yükümlülüğünün olduğu hatırlatıldı.

"SOSYAL KONUTA SUNULAN OLANAKLARIN İZMİRLİ DEPREMZEDELERE DE SUNULMASINI BEKLERDİK"

"Yuvalarını terk etmek zorunda kalan, binaları yıkılan deprem mağdurlarının aylardır boş halde duran arsalarının vahametini merakla ve büyük bir çaresizlikle beklemektedir" denilen İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, "Neredeyse iki yılı doldurmak üzere olan depremin ardından barınma hakkını elde edememiş binlerce depremzedemiz kamu kurumlarından beklediği kredi faizleri konusunda herhangi bir iyileştirme söz konusu olmamıştır. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan konut edindirme projesindeki avantajlı şartların biz depremzedelere sunulmamış olması da bizi derinden üzmüştür. Bize sunulan 12 ve 10 yıllık vadelerle olmak üzere, yüzde 1.04 oranı ile kullanabileceğimiz banka kredisi sosyoekonomik olarak çöküntüye uğramış bölge halkının beklentilerine bir nebze olsun rahatlama getirmiş olsa da açıklanan faiz oran ve ödeme koşullarının İzmir depremzedelerine de uygulanmasını beklerdik" dedi.

Konutların yeniden inşa edileceği arsaların boş beklediği ve inşaata hazır vaziyette olduğunu anımsatan Başkan Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından talebimiz, 13 Eylül 2022 tarihinde açıklanan sosyal konut edindirme projesindeki 240 ay vadeli kredi olanaklarının biz depremzedelere de sağlanması ve ödemelerin evlerimizin inşaatı bitene kadar ertelenmesidir" çağrısında bulundu.