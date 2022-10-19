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İzmir'de toprak analizi ile çiftçinin maliyeti düşecek

GÜNDEM 19.10.2022, 12:28
İzmir'de toprak analizi ile çiftçinin maliyeti düşecek

Yerel yönetimlerin zor koşullar altında üretime devam etmeye çalışan çiftçilere yönelik destekleme ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Efes Selçuk Belediyesi’nin küçük üretici köylülere sunduğu ücretsiz Toprak Analizi hizmetiyle maliyetlerin düşürülmesi ve toprağın korunması hedefleniyor.İZMİR (İGFA) - Artan girdi maliyetleri ile mücadele etmekte zorlanan çiftçilere sunulan ücretsiz Toprak Analizi hizmeti, çiftçilerin üretim sezonu boyunca bilinçli gübre kullanımını mümkün kılacak.

Bilinçsiz ve aşırı gübre kullanımının toprağa verdiği zararı da azaltmayı amaçlayan çiftçiler, toprağın ihtiyaç duyduğu besinleri doğal yöntemlerle karşılayabilmek için gereken bilgiye de ulaşacaklar.

Toprak Analizi bilgilendirme toplantısında üreticilere seslenen Efes Selçuk Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Mustafa Kemal Özdalyan, Toprak Analizi Hizmeti'NİN hem üreticiyi desteklemek amaçlı, hem de doğayı ve çevreyi koruyabileceğimiz bir hizmet olduğunu belirterek, "Bu anlamda bu hizmeti yapmaktan gerçekten mutluyuz. Toprak Analizi teknik anlamda çok çok önemli bir yöntem. Aslında aynı doktorların başvurduğu kan tahlili yöntemine çok benzer bir şey. Toprağımızın neyi eksik neyi fazla olduğunun, üretilen ürün için nelerin gerekli olduğunu ortaya çıkaran bir yöntem aslında Toprak Analizi. Girdi maliyetlerinin bu kadar yükselmesinden dolayı üreticimizin alışkanlık haline getirdiği standart gübreleme yerine toprağımızın gerçekte neye ihtiyacı olduğuna yönelmemizi sağlayan bir hizmet toprak analizi. Amacımız doğru ve verimli gübreleme. Belediyemize bir dilekçe ile başvuran üreticilerimize telefonla ulaşıyoruz. Üreticilerimiz tarafından Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne teslim edilen numunelere dair gelen sonuçları üreticilerimize teslim ediyoruz. Üreticilerimiz de bu sonuçlara uygun gübreleme programlarını uygulayabilecekler” diye konuştu.

Toprak Analizi hizmetinden memnuniyetini ifade eden Gökçealanlı çiftçi Coşkun Tuncer, “Vatandaşa büyük bir yardım. Şimdi zaten her şeyin pahalı olduğu zamanda bu hizmetin ücretsiz olması çok iyi. Gübrelerin 50- 60 TL’den 600-700 TL’ye çıktığı bu zamanda 10 kilo gübre kullanacağımıza belki 1 kg gübre kullanacağız. Çok memnumuz” dedi.

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