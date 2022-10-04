İzmir'de Teknopark için ilk görüşme

İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Yaşar Üniversitesi ortaklığında kurulması planlanan Kuzey İzmir Teknoloji Bölgesi (KİTGEB) Teknopark’ı ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldı.İZMİR (İGFA) - İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’nin ev sahipliğinde, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer’in iştirakiyle yapılan toplantıda; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Prof. Dr. Süleyman Akbulut ile Genel Sekreter Nurettin Memur da hazır bulundu.

Devlet üniversitesi ve vakıf üniversitesi ile yerel yönetimi buluşturarak Türkiye’de bir ilki hayata geçiren Kuzey İzmir TEKMER’de atılan son adımların da değerlendirildiği toplantıda bir sunum yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Akbulut, Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilmesi planlanan Kuzey İzmir Teknoloji Bölgesi (KİTGEB) ile ilgili bilgi verdi.

İKÇÜ Çiğli Ana Yerleşkede 12.500 metrekarelik alan içerisinde kurulması planlanan KİTGEB’in, kentin kuzey aksındaki sanayi kuruluşlarının kalbi İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) ile yan yana olmasının oldukça önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akbulut, “Kurulacak Teknopark yerleşkesi, İKÇÜ’nün İAOSB’a komşu olan güney kısmında yer almaktadır ve tahsisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır. KİTGEB ile sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu üniversite ve Ar-Ge kuruluşlarındaki yetişmiş insan gücünden yeni girişimcilere ulaşmayı, birikmiş bilginin ve yeni fikirlerin kurulan teknoloji odaklı firmalar aracılığıyla katma değeri yüksek ürünlere ve ekonomik değere dönüştürmeyi istiyoruz” dedi.

Sunumun ardından söz alan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, İKÇÜ’nün jeopolitik konumunun önemine vurgu yaptığı konuşmasında, sanayi ve teknoloji üreten, endüstriye olan katkısı ve öncülüğü ile bilinen Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın akademideki temsilcisi Yaşar Üniversitesi ile yakaladıkları ortak sinerjiyi KİTGEB’e de aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Köse, “Üniversitelerimizde teorik anlamda çok değerli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaları mutlaka sanayinin birikimi ve alt yapısı ile buluşturmamız, pratiğe dönüştürmemiz gerekiyor. Milletimizin refahı için kurulan bu yapılarda üretilenler yine milletimizin faydasına katma değere dönüşsün istiyoruz. İki sanayiinin ortasındaki İKÇÜ’nün KİTGEB’e ev sahipliği yapması oldukça önemli bir kazanım olacaktır” diye konuştu.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer de üniversitelerinin stratejik planlarında yer alan en önemli saç ayaklarının yenilikçilik ve girişimcilik olduğunu kaydetti.